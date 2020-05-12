【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

▲ 白宮發布通告指引，建議在白宮西翼工作的員工都戴上口罩，以及無非必要，白宮員工盡量不要到訪白宮西翼。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）上周殺入美國白宮，美國總統特朗普和副總統彭斯都有密切接觸的手下確診，令白宮人心惶惶。外媒報道，白宮發布通告指引，建議在白宮西翼工作的員工都戴上口罩，以及無非必要，在白宮其他地方辦公的員工盡量不要到訪白宮西翼。

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路透社引述白宮行政官員報道，白宮在周一（11日）下午發布新指引，所有進入美國總統特朗普（Donald Trump）平日辦公的西翼，都要佩戴口罩；並建議在白宮其他地方辦公的人員，如非必要盡量不要到訪白宮西翼，包括橢圓形辦公室，以及一眾高級顧問的辦公室。

總統特朗普出席記者會仍沒戴口罩，他堅稱白宮的防控方便做得好（“very well”），又指完全沒覺得無助（“I felt no vulnerability whatsoever”）。

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即使特朗普口硬，但路透報道認為，收緊防疫措施反映在美國領導層亦擔憂白宮有爆發疫情的可能。

報道亦指，周一（12日）記者會上，副總統彭斯（Mike Pence）未見踪影，特朗普則指會通過電話跟彭斯，以及其他正在自我隔離的人員溝通。

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記者：葉芷樺

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