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【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？

金融經濟 12:03 2020/05/12

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生物科技、醫療器材等醫療相關行業的新股IPO是近期市場的香餑餑，醫療器材股沛嘉醫療 （新上市編號：09996）  日前認購十分踴躍，孖展總額約996億元，超額認購約424倍。珠玉在前，今日開始招股的開拓藥業  （新上市編號：09939） ，招股價介乎17.8元至20.15元，一手（500股）入場費10177元，能否繼續獲市場青睞，成為沛嘉醫療2.0？

相關文章：【新股IPO】開拓藥業周二招股　一手10177元（附上市時間表）

開拓藥業為內地癌症新藥研發企業，致力研發潛在同類首創（First-in-Class）及同類最佳（Best-in-Class）藥物的企業，深耕雄激素受體（AR）、ALK-1等多靶點，覆蓋前列腺癌、乳腺癌、肝癌大癌腫和脂溢性脫發等缺乏有效治療手段的疾病領域。

公司共計有5種臨床階段在研藥物，目前正在大中國區和美國多個地區開展多項I-III期臨床試驗。   

獲巨企投資　與科網巨企展開戰略合作

開拓藥業上市前曾進行5輪融資，已獲多家投資機構入股，包括聯想之星、弘暉資本、建銀國際醫療基金、元生創投等。

此外，開拓藥業也獲格力集團（深：000651）旗下投資平台格力金控、Foresight Orient Global Superior Choice SPC入股成為基石投資者，弘暉資本也通過其管理下的基金參與基石投資。

開拓藥業銷售副總裁嚴明明透露，公司擬與阿里巴巴 （09988） 及京東（美：JD）等綫上藥品平台合作。早前，公司與國藥控股 （01099） 簽署戰略合作協議，分銷用於脫髮的核心產品「福瑞他恩」。

相關文章：【新股IPO】開拓藥業本周招股集資約19.5億元　引東方資管基金作基投（第三版）

相關文章：【新股IPO】Ritamix超額認購4.33倍　1手中籤率30.01%（附分配結果）

【新股IPO】華為概念股伊登軟件超購114.63倍　1手中籤率30%（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

編輯：陳華

香港股票 生物科技 行業 醫療行業 國藥控股（01099） 沛嘉醫療－B（09996） 阿里巴巴－SW（09988） 孖展 IPO 京東（美：JD）

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