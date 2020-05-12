【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？

生物科技、醫療器材等醫療相關行業的新股IPO是近期市場的香餑餑，醫療器材股沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 日前認購十分踴躍，孖展總額約996億元，超額認購約424倍。珠玉在前，今日開始招股的開拓藥業 （新上市編號：09939） ，招股價介乎17.8元至20.15元，一手（500股）入場費10177元，能否繼續獲市場青睞，成為沛嘉醫療2.0？

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開拓藥業為內地癌症新藥研發企業，致力研發潛在同類首創（First-in-Class）及同類最佳（Best-in-Class）藥物的企業，深耕雄激素受體（AR）、ALK-1等多靶點，覆蓋前列腺癌、乳腺癌、肝癌大癌腫和脂溢性脫發等缺乏有效治療手段的疾病領域。

公司共計有5種臨床階段在研藥物，目前正在大中國區和美國多個地區開展多項I-III期臨床試驗。

獲巨企投資 與科網巨企展開戰略合作

開拓藥業上市前曾進行5輪融資，已獲多家投資機構入股，包括聯想之星、弘暉資本、建銀國際醫療基金、元生創投等。

此外，開拓藥業也獲格力集團（深：000651）旗下投資平台格力金控、Foresight Orient Global Superior Choice SPC入股成為基石投資者，弘暉資本也通過其管理下的基金參與基石投資。

開拓藥業銷售副總裁嚴明明透露，公司擬與阿里巴巴 （09988） 及京東（美：JD）等綫上藥品平台合作。早前，公司與國藥控股 （01099） 簽署戰略合作協議，分銷用於脫髮的核心產品「福瑞他恩」。

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編輯：陳華