  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 11:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招

環球社會熱點 11:48 2020/05/12

分享：

美國總統特朗普出席白宮疫情記招時，遭華裔美籍女記者質問，其後要求該名女記者「去問中國」（Ask China），更腰斬記者會。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過8萬人死亡。美國總統特朗普出席白宮疫情記招時，有華裔美籍女記者質問其爲何美國多人死，仍視病毒檢測量為全球競賽。特朗普其後要求該名女記者「去問中國」（Ask China），其後更腰斬記者會。

【中美角力】華府拉攏晶片巨企 在美設立代工廠房

南韓梨泰院夜店群組94人確診 政府安排訪客匿名檢測

特朗普（Donald Trump）周一（11日）於白宮玫瑰園出席白宮疫情記招，期間指美國在全球新冠病毒檢測佔領先位置，又指美國政府為國民接受病毒檢測作出很大努力。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的華裔女記者Weijia Jiang詢問特朗普，爲何美國的新冠患者死亡人數突破8萬人之際，特朗普仍然吹捧病毒檢測數字，並將此視爲全球競賽。

（Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we’re still seeing more cases？）

【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片

【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？

特朗普隨即回應指：

你這條問題或者應該問中國，不要問我，去問中國，好嗎？

（Maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question， OK？）

特朗普其後示意讓Weijia Jiang附近的CNN女記者柯林斯（Kaitlan Collins）發問，但柯林斯讓給Weijia Jiang追問。

Weijia Jiang質疑特朗普是針對其華裔身份，繼續追問特朗普：

為何你要特別向我這樣說？

（Why are you saying that to me specifically？）

特朗普強調自己並非專門針對她，而是對提出令人討厭的問題的人說。特朗普再示意另一位記者發問，柯林斯要求取回發問權，但特朗普無視其要求，其後更突然結束記招。

【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力

【美國疫情】彭斯風險高 美媒：特朗普無計劃保持距離

佛蒙特州民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評特朗普是懦夫（coward），為了令自己感到有力量而傷害他人。更有輿論批評特朗普的言論涉及種族主義。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

相關文章

【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片
2020/05/11
【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片
【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？
2020/05/11
【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？
英國保就業計劃延至10月底 餐廳最快7月重開
2020/05/12
英國保就業計劃延至10月底 餐廳最快7月重開
伊朗海軍演習誤中艦艇 19死15傷
2020/05/11
伊朗海軍演習誤中艦艇 19死15傷
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
2020/05/11
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
傳染病 疫情 特朗普 桑德斯 記者 美國 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間11:00）
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒（訂戶專享）
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒（訂戶專享）