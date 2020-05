【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招

▲ 美國總統特朗普出席白宮疫情記招時,遭華裔美籍女記者質問,其後要求該名女記者「去問中國」(Ask China),更腰斬記者會。

美國的新冠肺炎疫情持續,增至超過8萬人死亡。美國總統特朗普出席白宮疫情記招時,有華裔美籍女記者質問其爲何美國多人死,仍視病毒檢測量為全球競賽。特朗普其後要求該名女記者「去問中國」(Ask China),其後更腰斬記者會。

特朗普(Donald Trump)周一(11日)於白宮玫瑰園出席白宮疫情記招,期間指美國在全球新冠病毒檢測佔領先位置,又指美國政府為國民接受病毒檢測作出很大努力。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的華裔女記者Weijia Jiang詢問特朗普,爲何美國的新冠患者死亡人數突破8萬人之際,特朗普仍然吹捧病毒檢測數字,並將此視爲全球競賽。

(Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we’re still seeing more cases?)

特朗普隨即回應指:

你這條問題或者應該問中國,不要問我,去問中國,好嗎? (Maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, OK?)

特朗普其後示意讓Weijia Jiang附近的CNN女記者柯林斯(Kaitlan Collins)發問,但柯林斯讓給Weijia Jiang追問。

Weijia Jiang質疑特朗普是針對其華裔身份,繼續追問特朗普:

為何你要特別向我這樣說? (Why are you saying that to me specifically?)

特朗普強調自己並非專門針對她,而是對提出令人討厭的問題的人說。特朗普再示意另一位記者發問,柯林斯要求取回發問權,但特朗普無視其要求,其後更突然結束記招。

佛蒙特州民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)批評特朗普是懦夫(coward),為了令自己感到有力量而傷害他人。更有輿論批評特朗普的言論涉及種族主義。

