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【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招

環球社會熱點 11:48 2020/05/12

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美國總統特朗普出席白宮疫情記招時，遭華裔美籍女記者質問，其後要求該名女記者「去問中國」（Ask China），更腰斬記者會。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過8萬人死亡。美國總統特朗普出席白宮疫情記招時，有華裔美籍女記者質問其爲何美國多人死，仍視病毒檢測量為全球競賽。特朗普其後要求該名女記者「去問中國」（Ask China），其後更腰斬記者會。

【中美角力】華府拉攏晶片巨企 在美設立代工廠房

南韓梨泰院夜店群組94人確診 政府安排訪客匿名檢測

特朗普（Donald Trump）周一（11日）於玫瑰園出席白宮疫情記招，期間指美國在全球新冠病毒檢測佔領先位置，又指美國政府為國民接受病毒檢測作出很大努力。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的華裔女記者Weijia Jiang詢問特朗普，爲何美國的新冠患者死亡人數突破8萬人之際，特朗普仍然吹捧病毒檢測數字，並將此視爲全球競賽。

【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片

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特朗普隨即回應指：

你這條問題或者應該問中國，不要問我，去問中國可以嗎？

（Maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, OK?）

特朗普其後示意讓Weijia Jiang附近的CNN女記者柯林斯（Kaitlan Collins）發問，但柯林斯讓給Weijia Jiang追問。但Weijia Jiang質疑特朗普是針對其華裔身份，繼續追問特朗普：「爲何你要特別向我這樣說？」（Why are you saying that to me specifically?）

特朗普強調自己並非專門針對她，而是對提出令人討厭的問題的人說。特朗普再示意另一位記者發問，柯林斯要求取回發問權，但特朗普無視其要求，其後更突然結束記招。

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佛蒙特州民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評特朗普是懦夫（coward），為了令自己感到有力量而傷害他人。更有輿論批評特朗普的言論涉及種族主義。

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責任編輯：何穎兒

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