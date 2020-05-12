【騰訊股價】騰訊大成交升穿阻力位　後市能否再創新高？

▲ 【騰訊股價】騰訊大成交升穿阻力位 後市能否創新高

騰訊 （00700） 將於5月13日公布業績，騰訊股價昨日已偷步炒上，升穿420元阻力水平，破頂高見435元。騰訊昨日U盤抽升，以435元全日最高位收市，成交達143億，絕對有偷步炒上的意味。一旦明日放榜業績勝預期，騰訊隨時有機會再創新高。

騰訊股價昨破頂後今早回吐，騰訊半日跌1.6%，中午收報428元，成交46.6億元。

騰訊自今年2月起，騰訊每升至420元關口便見阻力，屢衝不穿而回落。昨日大成交破位升穿420元水平，只要短綫不重返於420關樓下，走勢利好。

另外，騰訊自3月中見底反彈，走勢反覆向上，沿上升軌道向上進發，昨升至約通道中軸，意味與距離通道頂有一段距離，仍有上升空間。

騰訊自2018年1月29日高見476.6元後見頂回落，跌至同年10月30日低見251.4元始見底反彈，昨日收報435元，相當於按黃金比率計算，達成低位反彈76.4%目標（約423元），再向上反彈，將重上476.6元歷史高位，甚至再創新高。

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責任編輯︰梁浩碩