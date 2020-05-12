【教育股】內地4成學生復課教育股逆市升　天立教育漲逾4%破頂

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【海洋公園救亡】劉鳴煒：香港人的集體回憶 海洋公園倒閉後果將非常嚴重
內地教育部今日最新數據，目前開學復課的學生人數為1.08億，佔學生總數的39%，僅北京、湖北、河北及黑龍江未開學。教育股逆市上漲，延續昨日升浪。提供K12課外培訓服務的天立教育 （01773） ，昨升超過7%，今日股價繼續大升4.39%，創歷史新高，報4.52元，年初至今累計升幅45%。
另外，教育部指出，2020年碩士研究生招生考試報名341萬人，較去年增加51萬人。截止5月11日，全國已有770個招生單位公布復試分數綫，超過240個招生單位啟動復試工作，相關工作正按計劃有序開展。
受消息刺激，涉及民辦高等教育及職業教育表現亦佳，新高教 （02001） 漲4.07%，報4.35元；建橋教育 （01525） 昨急升逾7%後，今日再漲2.23%，報7.34元。博駿教育 （01758） 漲約5%，報0.425元，中國東方教育 （00667） 亦續升1.83%。
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編輯：陳華