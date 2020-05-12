【美股分析】高盛舉6大因素睇淡　標指恐再挫至2400點

高盛首席股票策略師David Kostin在最新報告預計，六大因素導致標普500指數將在8月前將下跌18%，至2400點：

1）紐約地區以外新型肺炎感染率持續上升：感染曲線在紐約逐漸平滑，但其他地區的新感染病例卻在增加。隨著各州開始放寬封鎖限制，感染病例可能會加速上升。

2）美國經濟恢復需要時間：經濟復甦將會是斷斷續續的，以為「所有事情在秋天會變得更好」這是看法過於樂觀。

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3）潛在壞賬風險：第一季銀行貸款損失準備金總額為460億美元，而2019年全年為490億美元。高盛預測，未來4個季度的撥備將達到1150億美元。同時，各家公司也停止回購股票，這是過去10年股票淨需求的唯一來源。

4）股息下跌：為了保持流動性，今年迄今已有40多支股票暫停或減少股息。高盛預計，今年的股息將下降23%，資本支出將下降27%。

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5）美國大選：距離總統大選還有6個月，如果經濟在第3季度初走向「正常化」，投資者的注意力將轉向大選。根據選舉結果，稅法可能會被推翻，2021年每股盈餘將下降19美元，使市盈率在現時過高的水平上再升15%。

6）國際政治形勢：投資者可能需要應對美中貿易及戰略發展的變化發展，在2019年的大部分時間，這也一直是投資人最擔心的問題。在過去的1 個月中，美國對此的態度轉為更加強硬。

不過David Kostin對未來1年的股市仍抱時樂觀態度，並維持今年底將至3000點的目標價。



