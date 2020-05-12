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【打工皇帝】本港經濟下滑「打工皇帝」照加薪　邊位被減薪？

金融經濟 10:46 2020/05/12

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本港去年下半年起出現社會運動，經濟隨後就步入收縮，但一眾「打工皇帝」的薪酬普遍未受重大影響。長期獲封「打工皇帝」之首的長和 （00001） 聯席董事總經理霍建寧去年加薪8%，但受到遊客大幅減少、業績重創的九龍倉置業 （01997） 主席吳天海，薪金連花紅去年卻大減逾三成。

現時吳天海在會德豐系內四家上市公司中均居要職，除擔任九置主席，也是九龍倉 （00004） 及海港企業 （00051） 主席，亦是會德豐 （00020） 副主席。新冠肺炎疫情爆發下，會德豐系四家公司早前已先後發盈警。

吳天海人工大減35%

九置的零售旗艦海港城曾經是支撐集團的重心，但受到旅遊業停滯打擊，去年第四季海港城商場租金收入下跌12%，影響甚大。吳天海在九置的花紅便銳減48%，其在九倉及會德豐的花紅亦大減41%及44%。統計四家公司的總薪酬及花紅，吳天海去年人工，由一年前的逾1億元，減少35%至6602萬元。

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長和大班霍建寧加薪8%

相對於會德豐系，長和基於業務分布較廣泛，受本港經濟影響也較小。長和「大班」霍建寧去年獲加薪8%，人工升至2.29億元。

霍建寧同時是港燈 （02638） 主席，去年薪酬總額亦增加4%，至於其在電能 （00006） 及長建 （01038） 的薪金亦維持不變。

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林高演加薪1% 仍遜吳天海

至於恒基地產 （00012） 「老臣子」、副主席林高演，去年雖獲加薪1%，但總薪酬仍遜於吳天海，只有3282萬元。

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香港股票 疫情 經濟 零售 林高演 吳天海 霍建寧 港燈－SS（02638） 花紅 海港企業（00051）

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