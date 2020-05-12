【保就業計劃】第一期資助5月25日起接受申請　新增4大改善措施

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，以800億港元推「保就業計劃」，為合資格僱主提供工資補貼。行政長官林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前，公布第一期「保就業計劃」申請日期由5月25日起，為期3周，將涵蓋6至8月的工資補貼，預計僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

林鄭月娥也提出計劃新增4大改善措施：

1. 僱主選擇資助參考月份由今年的1月至3月，可推前至去年12月。僱主可選擇此4個月中的其中一個月份，作為計算補貼之用。

2. 65或以上毋須作強積金供款的顧員，只要仍有強積金戶口，都可以受惠於「保就業計劃」，其僱主可為其申領工資補貼，涉約6萬名僱員。

3. 計劃原本剔除的建造業及飲食業的「一般僱員」，會重新納入計劃，涉約1.2萬名僱員。

4. 自僱人士方面，只要在3月31日或之前已開設強積金戶，申請資助前仍未取消，便可申領資助。