【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）

▲ 港府800億保就業計劃5月25日起接受申請

林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前會見傳媒時稱，第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6月至8月共3個月的工資補貼，申請日期為期3星期，預計僱主最快可以在6月下旬收到首批資助，總規模預算約810億元。勞工及福利局局長羅致光及創新辦總監馮程淑儀交代最新詳情。

計劃的申請方法及其他詳情，港府將會在下星期初另行公布。

保就業計劃兩大條件

（1）僱主不可減少僱員人數，即6月至8月「受薪」人數不可少於3月「受僱」人數。這意味若企業於3月要求員工放無薪假，相關員工人數都會計入「受僱人員」基準，企業必須確保6月至8月支薪人數，不少於3月份僱員人數。

（2）資助全數用於工資，未給予員工的款項，須交還政府。

受薪人數計算方式

港府會從僱主向強積金受託人提交的資料「數人頭」，由於不會取得僱員個人資料，港府只會計算企業僱員人數，而非身份。若期間有員工流失，企業要自行管理。

集團若旗下有多於一間公司，須分別申請津貼計劃。

僱主資格

會設有清單，港府、立法會、中國或其他國家政府在港機構都不符資格。若法定機構屬自負盈虧，未有港府資助，則符合資格。

處理時間

3至4個星期

熱線電話接受查詢

周三（13日）起，港府會設立熱線1836 122及電郵，解答企業查詢。

款項及費用

羅致光料，計劃可覆蓋約200萬受薪僱員、自僱人士，由於部分僱主已表態不申請，料現時預算的810億元足夠。

強積金受託人確認，不會收取額外費用。港府另外委託一間會計師樓為計劃代理人，暫未交代涉及行政費用。

懲罰

若申請保就業計劃的企業不達相關條件，例如企業受薪人數減少，會按違規程度、僱員人數多少來懲罰僱主。

羅致光舉例，若果企業3月份有100員工，6月受薪人數只有20人，懲罰程度一定會高。

第二期計劃

覆蓋9月至11月，港府期望，如僱主有意申請第二階段計劃，可望成為其保留僱員的誘因。

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以下為記者會文字直播內容。

【19：00】計劃代理人的角色是一間會計師樓，對方會協助審批，亦會協助設立申請平台等工作，下星期完成招聘程序後公布。

馮程淑儀未有透露所涉開支，但指港府雖未公開招標，但要求有能力處理的會計師樓報價，現已進入最後階段，下星期會一併披露相關資料。

【18：56】政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀補充，第二期計劃覆蓋9月至11月，如僱主有意申請第二階段計劃，可望成為其保留僱員的誘因。

【18：49】對於如何避免公司請短期工充數，羅致光稱不會索取員工資料、工時等資料，以避免高昂行政成本。

【18：43】被問到自僱人士戶口沒有再供款是否符合要求，羅致光指相關戶口只要於3月31日前已經開啓即可。

【18：37】羅致光稱，林鄭月娥今早稱預留向強積金受託人支付行政款項，但其後收到強積金受託人確認，不會收取額外費用，重申代理人不會收取任何行政費，純粹義務。

【18：36】羅致光承認未必能覆蓋重返職場、但沒有強積金戶口的長者，但相信這批人士數量很少。

【18：32】如果集團旗下有多於一間公司，須分別申請津貼計劃。

【18：28】羅致光稱，會以企業僱員「人數」資料作準，若有員工流失，企業需要令受僱人數達標。

【18：26】期望3至4個星期可撥出津貼；但ORSO無信託人，需較長時間，料4至5個星期才可審核。由於部分企業已表明無意申請，料現有810億元預算規模夠用。

【18：24】有酒樓被指以長期無薪假，逃避支付遣散費，羅致光稱勞工處已經介入調查。

他重申，若6月、7月和8月的受薪僱員人數少於3月份受聘（包括有薪、無薪）人數，已違反原則，會按懲罰方程式懲罰企業。

【18：22】監察工作只要視乎僱主是否符合兩個條件，港府可從強積金供款資料，知道僱主是否履行責任。

【18：19】13日起設有熱線電話183 6122及電郵供僱主查詢。

【18：17】申請細節下星期公布，強積金僱主申請時要授權代理人處理。羅致光稱，計劃涵蓋面包括200萬供強積金、ORSO、自僱的打工仔。

【18：13】以3月份受僱人數做政策目標，僱主申請計劃後必須確保6月至8月的受薪人數不可少於3月。

若企業受薪人數減少，會按違規程度、僱員人數多少來懲罰僱主。若果3月份有100員工，6月受薪人數只有20人，懲罰程度一定會高。

【18：10】第一期計劃用於6月至8月工資開支，之後再視乎市場反應推出第二期。

僱主只可為5月7日前已申報強積金的僱員申領保就業計劃，政府5月7日已「定格」，會按當時時受託人手上的資料作準。

【18：08】保就業計劃有兩大條件：1）僱主不裁員，即6月至8月的受薪僱員人數，不會少於3月底的受僱人數（包括受薪、無薪員工） ； 2）資助全數用於工資，未給予員工的款項，須交還政府。

【18：03】不具資格申請的機構包括港府、立法會、司法機構，中國和其他政府在香港的機構。無接受港府資助的法定機構合符申請資格。

林鄭：4大改善措施

林鄭月娥今早提出四大細化措施，包括僱主選擇資助參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月，令相關公司可取得更多補貼。僱主和自僱人士只須在網上申請，授權強積金受托人向政府委任的代理人，提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明。強積金受托人交證明書所涉及的行政工作費用，亦會由政府代付。林鄭估計，僱主提出申請後約3至4星期可發放，即僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

她又指，65歲或以上毋須作強積金供款的顧員，只要仍有強積金戶口，都可以受惠於保就業計劃，約6萬人屬於這類人士，他們的僱主都可以申領工資補貼，每個月工資上限仍是18,000元，補貼金額為50%，為期6個月。

被問及跨境檢疫安排時，林鄭月娥稱，香港、澳門已連續二十多天沒有本地感染個案，內地只有零聲個案，認為有放鬆空間， 但不能全部放鬆，政府正從兩方面研究，豁免與本港經濟、事務相關人士，以及有特定跨境目的，如律師、會計師等專業人士的檢疫安排，但相關人士需要事先檢疫，會盡快公布詳情。

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