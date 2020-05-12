【保就業計劃】本月25日起接受申請　僱主最快6月下旬收到首批資助

▲ 首階段「保就業」計劃本月25日起接受申請。

林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前會見傳媒，她公布，第一期保就業計劃申請日期為5月25日，工資補貼涵蓋6至8月共3個月的工資補貼，申請日期為期3個星期，預計僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。勞工及福利局及創新辦今日下午開記者會交代詳情。

林鄭月娥提出四大細化措施，包括僱主選擇資助參考月份時，除了今年1月至3月，亦可推前至去年12月，令相關公司可取得更多補貼。僱主和自僱人士只須在網上申請，授權強積金受托人向政府委任的代理人，提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明。強積金受托人交證明書所涉及的行政工作費用，亦會由政府代付。林鄭估計，僱主提出申請後約3至4星期可發放，即僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

她又指，65或以上毋須作強積金供款的顧員，只要仍有強積金戶口，都可以受惠於保就業計劃，約6萬人屬於這類人士，他們的僱主都可以申領工資補貼，每個月工資上限仍是18,000元，補貼金額為50%，為期6個月。

被問及跨境檢疫安排時，林鄭月娥稱，香港、台灣已連續二十多天沒有本地感染個案，內地只有零聲個案，認為有放鬆空間， 但不能全部放鬆，政府正從兩方面研究，豁免與本港經濟、事務相關人士，以及有特定跨境目的，如律師、會計師等專業人士的檢疫安排，但相關人士需要事先檢疫，會盡快公布詳情。

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