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環球時報：中國考慮作廢中美貿易協議

環球政經 09:00 2020/05/12

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《環球時報》英文版引述知情人士報道，中方貿易談判顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，建議還包括令新協定向中方傾斜。

報道指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒不斷升溫，部份貿易談判代表認為，當時為緩解緊張局勢升級及貿易戰達成部分休戰，而做出一些妥協是值得的。但近期美國總統特朗普（Donald Trump）大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。

報道引述一名前貿易官員指出，眼見美國經濟出現動盪和今年將進行美國總統大選，中國可以根據條約中的不可抗力條款來執行這一程序。另一位中國政府貿易顧問說：「終止當前的第一階段協議實際上符合中國的利益。這對我們有利。如果一切都回到起點，美國現在將無法重啟與中國的貿易戰。」

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)曾表示，中國願意繼續落實貿易協議，但美國總統特朗普上周五批評中國未遵守貿易協議，並說他對這份今年1月簽署的協議的命運「非常糾結」。

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撰文 : 國際組

貿易戰 經濟 特朗普 庫德洛 貿易 中美貿易協議 中國 美國 總統大選 白宮

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