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恒生指數低開244點　滙豐低開2%再失40元（不斷更新）

金融經濟 09:29 2020/05/12

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恒指黑期跌約400點　道指期貨跌122點（不斷更新）

美國總統特朗普促各州份加快重啟經濟，美國財長姆欽料經濟夏季可改善，在市場關注環球會否出現第二波疫情爆發情況下，美股個別發展，道指跌109點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開約197點，開報24405點。

【WVR染藍】同股不同權、第二上市入恒指國指　5月18日揭曉

【香港經濟】總商會梁兆基：港樓價大跌機會微　經濟復元最少需時2年

【09：28】內地股市個別發展，上證跌0.01%，深證升0.03%，創業板指升0.16%。

【09：26】華潤燃氣 （01193） 跌7.1%，開報40.85元，成交36.8億元。華潤燃氣以先舊後新形式不少於六名獨立承配人配售9000萬股，佔擴大後股本約3.89%，每股作價40.81元，比上日收市價折讓7.1%，所得款項淨額料為36.7億元。

【09：24】海底撈 （06862） 跌0.4%。海底撈公布，控股股東張勇和太太舒平完成配售4700萬股，涉資15.6億元。海底撈回應內地傳媒查詢稱，公司股東在社會公益事業等方面有資金計劃和安排，形容股東配售總量小，不影響公司營運。

【配股潮】海底撈張勇完成配股套15.6億　續成新加坡首富

【09：21】騰訊 （00700） 回吐1.6%，開報428.2元；滙豐 （00005） 低開2.1%，再次回落至40元以下水平，開報39.2元。

【09：20】恒生指數低開244點，開報24358點。國指低開96點，開報9894點。

【09：14】期指開報24225點，跌262點或1.1%。

【08：56】日經225指數跌87點或0.4%，報20303點；南韓KOSPI指數跌0.5%，報1926點。

【08：50】恒指黑期跌約400點，報24242點，道指期貨跌122點，報24002點。

【08：45】今日共有2隻新股公布招股結果，華為概念股伊登軟件 （01147） 每股0.25元定價，超額認購114.63倍，1手中籤率30%。

馬來西亞動物飼料分銷商Ritamix （01936） 每股1元定價，超額認購4.33倍，1手中籤率30.01%。

【新股IPO】華為概念股伊登軟件超購114.63倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【新股IPO】Ritamix超額認購4.33倍　1手中籤率30.01%（附分配結果）

【08：15】騰訊音樂首季收入63.1億元人民幣，按年升9.9%，低於市場預期，淨利潤8.87億元人民幣，按年跌10.1%，每股盈利0.66元人民幣。騰訊音樂股價於盤後交易時段跌5.1%，報10.83美元。

騰訊音樂首季少賺一成　股價盤後跌5%

【07：55】報道指中國或考慮令中美貿易協議作廢，美國總統特朗普被問及與中國重新就貿易協議進行判談時表示，特朗普表示對此沒有興趣。

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒有興趣重啟中美貿易談判

【07：00】美股個別發展，道指曾跌逾250點，收報24221點，跌109點或0.45%；標指收報2930點，升少於1點；納指收報9192點，升71點或0.78%。

港股ADR收報24405點，跌197點或0.8%；恒指夜期收報24320點，跌167點或0.7%。

道指跌109點港股ADR跌197點　紐約期油跌2.4%

【疫情焦點】全球累計逾426萬確診　美國確診逾139萬

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 華潤燃氣（01193） 海底撈（06862） 藍籌股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 特朗普 紐約期油

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