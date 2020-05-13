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【恒指夜期】道指跌逾150點　夜期收市升89點（不斷更新）

金融經濟 03:18 2020/05/13

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恒指黑期跌約400點　道指期貨跌122點（不斷更新）

港股雖然下跌，但歐洲股市及場外美股上揚，反映環球投資情緒回穩，夜期曾升132點，一度轉高水，收復部份今日跌市幅地。

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【03：00】夜期收市升89點，收報24242點，低水4點。

【02：26】道指跌156點，納指續靠穩跌0.2%，夜期及黑期升幅收窄至60點。

【22：50】利豐（00494）私有化獲通過。

【22：35】美股三大指數靠穩，不過，夜期升幅增至125點，黑期升132點。

【22：30】特朗普稱，考慮到其他國家實行負利率，美聯儲也應當採取負利率。

【21：30】美股道指高開逾百點，其後回順，升94點，報12316點。納指跌0.1%。夜期黑期升90點。

【21：20】騰訊音樂（TME）公布業績後，盤前跌幅收窄至3%。

騰訊音樂首季少賺一成　股價盤後跌5%

【21：15】夜期升104點，仍高水11點。黑期亦升97點。

【20：21】道指期貨升128點或0.6%，法國股市微跌，英德股升。恒指夜期升116點，轉高水23點。

美國總統特朗普促各州份加快重啟經濟，美國財長姆欽料經濟夏季可改善，在市場關注環球會否出現第二波疫情爆發情況下，美股個別發展，道指跌109點。恒生指數低開244點，開報24358點，中國PPI跌幅於預期，港股早段曾跌逾400點，一度跌至24136點，其後跌勢略為回順，恒生指數最終跌356點，收報24245點。

【騰訊股價】騰訊大成交升穿阻力位　後市能否再創新高？

【抗疫基金】第一期「保就業」計劃本月25日起接受申請（不斷更新）

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【香港經濟】總商會梁兆基：港樓價大跌機會微　經濟復元最少需時2年

【16：32】即月期指收報24153點，跌334點或1.4%，低水93點。

【16：15】蒙牛 （02319） 升1.6%，藍籌中最強；太古 （00019） 跌4.6%，藍籌中最差。

【16：12】港交所 （00388） 逆市升0.6%，收報251.6元。其他重磅藍籌隨市向下，滙豐 （00005） 跌1.9%，收報39.3元；騰訊 （00700） 跌0.9%，收報431元。中移動 （00941） 跌2.2%，收報57.85元；友邦 （01299） 跌1.6%，收報69.55元。

【16：09】恒生指數全日跌356點，收報24245點，守50天綫（24162點）。國指收報9832點，跌158點。主板成交970億元。

【16：00】恒生指數U盤前跌347點，報24254點。

【15：35】港股尾市跌約350點，於24250點水平。

【15：00】內險股下挫，其中國壽 （02628） 跌3%，低見15.36元；平保 （02318） 跌0.7%；財險 （02328） 跌1%；太保 （02601） 跌2.8%。

【15：00】內地股市個別發展，上證跌0.08%；深證升0.42%；創業板指升1.01%。

【14：45】大和維持領展 （00823） 「買入」評級，惟目標價下調14%至84元，領展跌逾2%，股價低見66.85元。

領展「疫」市下料可擴大市佔率 大和籲趁低吸納

【14：30】騰訊 （00700） 概念股上升，恒騰 （00136） 升34%；微盟 （02013） 逆市靠穩升0.5%。

【14：17】大市又再跌逾400點，今早曾轉的港交所 （00388） ，最新升幅全消，報250元無升跌。

【14：07】阿里健康 （00241） 升幅擴至逾6%，高見19.98元；平安好醫生 （01833） 亦升半成，高見115元。

【14：04】內航股下挫，南航 （01055） 跌2.8%；國航 （00753） 跌2.7%；東航 （00670） 跌1.7%。

【航空告急】波音CEO：9月可能有首家美國航空公司倒閉

【14：00】克莉絲汀 （01210） 今早股價再升1倍後，午後升幅收窄，最新升3成，成交3724萬元。

【13：48】騰訊 （00700） 跌幅收窄至不足1%，企431元，港股跌約350點，於24250點水平。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平不是打工皇帝　騰訊美團小米最高薪有多誇張？

【13：03】大市跌幅收窄至約400點。騰訊 （00700） 跌1.3%；滙豐 （00005） 跌2.5%。

【13：01】非凡中國 （08032） 績後跌逾3%。非凡中國控股宣布，截至今年3底止3個月，錄得純利2703.1萬元，按年倒退94.7%。

【13：00】港股午後初段跌約420點，報24183點。

【12：37】國際油價於亞洲時段靠穩，紐約期油升0.8%，報24.33美元；布蘭特期油升0.2%，報29.68美元。

【12：30】恒指黑期跌約487點，報24151點；道指期貨跌141點，報23983點。

【12：04】蒙牛 （02319） 逆市升1.4%，藍籌中表現最好；太古 （00019） 半日挫半成，藍籌表現最差。

【12：01】滙豐 （00005） 半日跌2.6%，中午收報39元；騰訊 （00700） 回吐1.6%，中午收報428元。

小米 （01810） 逆市升1%，中午收報11.62元；美團 （03690） 升1.2%，中午收報111元。

【12：00】恒生指數半日跌438點，中午收報24163點。國指中午收報9821點，跌169點。主板成交549億元。

【11：57】道指期貨跌逾200點，道指期貨報23917點，跌207點。

【11：51】克莉絲汀 （01210） 再炒上，今早再升逾1倍，破頂高見1.3元，最新報1.08元，升8成，成交1840萬元。

【11：29】港股跌幅再次擴大至逾400點，跌穿24200點水平。

【11：19】內房股向下，中海外 （00688） 跌3.1%；潤地 （01109） 跌3%；恒大 （03333） 跌2.1%；碧桂園 （02007） 跌2.6%；雅居樂 （03383） 跌1.2%。

【11：10】百濟神州  （06160） 升逾3%，高見96.5元。 百濟神州公布，截至年3月31日止3個月業績，收入為5205.9萬美元，按年跌9.3%；淨虧損為3.65億美元，相對去年同期虧損1.68億美元。

百濟神州首季虧損擴至3億美元 研新冠病毒抗體

【10：59】騰訊 （00700） 於430元價位爭持，跌1.2%；滙豐 （00005） 跌2.6%，企39元；港交所 （00388） 逆市升0.8%；中移動 （00941） 跌1.3%；友邦 （01299） 跌2%。

【10：49】阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 升幅擴大，股價分別逆市升逾4%。

【10：17】恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司。恒指公司最新宣布，將於5月18日（星期一）宣布諮詢總結。，小米 （01810） 升2.6%，高見11.82元；美團 （03690） 升1.1%，高見111.4元；阿里巴巴 （09988） 升0.4%。

【WVR染藍】同股不同權、第二上市入恒指國指　5月18日揭曉

【10：15】港交所 （00388） 轉升，港交所早段曾低見248.4元，最新報250.4元，升0.2%。

【10：12】大市跌幅略為收窄至約330點，於24200點水平。

【10：09】康希諾生物 （06185） 升6%，破頂高見173.8元；康希諾生物首季虧損約2310萬元人民幣，而去年同期虧損約4525萬元，虧損按年減少。

【10：05】東風 （00489） 股價逆市升2%，高見5.42元。外電報道，武漢正考慮採取措施，支持當地最大的汽車製造商東風，冀重振經濟。

【異動股】東風獲武漢市支持　股價逆市漲逾3%

【10：03】市場關注環球會否出現第二波疫情爆發情況，網上醫療股逆市上升，阿里健康 （00241） 升2.5%；平安好醫生 （01833） 升0.9%。

【10：02】反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升3.6%，高見7.56元。

【09：56】油價回吐三桶油下挫，中石油 （00857） 跌2.9%；中海油 （00883） 跌3.2%；中石化 （00386） 跌2.1%。

【09：50】騰訊 （00700） 將於明日公布業績，股價昨績前抽升4%後，今早回吐2%，低見425.8元。

【09：48】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌2.2%；新地 （00016） 跌1.5%；新世界 （00017） 跌1.4%；信置 （00083） 跌2%；長實 （01113） 跌2.5%。

【09：46】滙豐 （00005） 跌近3%，低見38.85元。

【09：45】恒指跌幅擴大至450點，跌至24200點水平以下。

【09：40】大市早段跌幅擴大至逾300點，最新報24256點，跌345點。

【09：38】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.4%，高見199.7元；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 反彈0.3%，高見111元。

【09：34】中國4月CPI按年升3.3%，預期為3.7%，前值為4.3%。中國4月PPI按年跌3.1%，預期為跌2.5%，前值跌1.5%。

【09：28】內地股市個別發展，上證跌0.01%，深證升0.03%，創業板指升0.16%。

【09：26】華潤燃氣 （01193） 跌7.1%，開報40.85元，成交36.8億元。華潤燃氣以先舊後新形式不少於六名獨立承配人配售9000萬股，佔擴大後股本約3.89%，每股作價40.81元，比上日收市價折讓7.1%，所得款項淨額料為36.7億元。

【配股潮】華潤燃氣折讓7%配股　股價曾挫逾6%

【09：24】海底撈 （06862） 跌0.4%。海底撈公布，控股股東張勇和太太舒平完成配售4700萬股，涉資15.6億元。海底撈回應內地傳媒查詢稱，公司股東在社會公益事業等方面有資金計劃和安排，形容股東配售總量小，不影響公司營運。

【配股潮】海底撈張勇完成配股套15.6億　續成新加坡首富

【09：21】騰訊 （00700） 回吐1.6%，開報428.2元；滙豐 （00005） 低開2.1%，再次回落至40元以下水平，開報39.2元。

【09：20】恒生指數低開244點，開報24358點。國指低開96點，開報9894點。

【09：14】期指開報24225點，跌262點或1.1%。

【08：56】日經225指數跌87點或0.4%，報20303點；南韓KOSPI指數跌0.5%，報1926點。

【08：50】恒指黑期跌約400點，報24242點，道指期貨跌122點，報24002點。

【08：45】今日共有2隻新股公布招股結果，華為概念股伊登軟件 （01147） 每股0.25元定價，超額認購114.63倍，1手中籤率30%。

馬來西亞動物飼料分銷商Ritamix （01936） 每股1元定價，超額認購4.33倍，1手中籤率30.01%。

【新股IPO】華為概念股伊登軟件超購114.63倍　1手中籤率30%（附分配結果）

【新股IPO】Ritamix超額認購4.33倍　1手中籤率30.01%（附分配結果）

【08：15】騰訊音樂首季收入63.1億元人民幣，按年升9.9%，低於市場預期，淨利潤8.87億元人民幣，按年跌10.1%，每股盈利0.66元人民幣。騰訊音樂股價於盤後交易時段跌5.1%，報10.83美元。

騰訊音樂首季少賺一成　股價盤後跌5%

【07：55】報道指中國或考慮令中美貿易協議作廢，美國總統特朗普被問及與中國重新就貿易協議進行判談時表示，特朗普表示對此沒有興趣。

【中美貿易戰協議】特朗普︰沒有興趣重啟中美貿易談判

【07：00】美股個別發展，道指曾跌逾250點，收報24221點，跌109點或0.45%；標指收報2930點，升少於1點；納指收報9192點，升71點或0.78%。

港股ADR收報24405點，跌197點或0.8%；恒指夜期收報24320點，跌167點或0.7%。

道指跌109點港股ADR跌197點　紐約期油跌2.4%

【疫情焦點】全球累計逾426萬確診　美國確診逾139萬

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責任編輯︰梁浩碩

 

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