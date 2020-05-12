▲ 道指跌109點港股ADR跌197點 紐約期油跌2.4%

道指跌109點

美國總統特朗普促各州份加快重啟經濟，美國財長姆欽料經濟夏季可改善，在市場關注環球會否出現第二波疫情爆發情況下，美股個別發展，道指曾跌逾250點，收報24221點，跌109點或0.45%；標指收報2930點，升少於1點；納指收報9192點，升71點或0.78%。

港股ADR跌197點

港股ADR收報24405點，跌197點或0.8%；恒指夜期收報24320點，跌167點或0.7%。

紐約期油跌2.4%

市場憂慮新冠肺炎第二波疫情爆發，原油價格下跌，惟沙特下月起額外減產限制跌勢，紐約期油收報24.14美元，跌0.6美元或2.4%；布蘭特期油收報29.6美元，跌1.37美元或4.4%。

美滙指數重上100水平

市場避險需求帶動，美滙指數重上100水平，美滙指數報100.23，升0.5%；歐元兌美元報1.0809；美元兌日圓報107.62。

美國10年期債息報0.707厘。

紐約期金跌0.9%

美元上升拖累金價下跌，紐約期金收報1698美元，跌15.9美元或0.9%，現貨金於1699美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩