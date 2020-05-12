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【美股收市】多地解封喜憂參半 道指跌109點 納指6連升

環球經濟金融 04:20 2020/05/12

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南韓及德國逐步解封後，兩地確診個案均見回升，市場關注環球會否出現第二波疫情爆發，特別是疫情更嚴重的美國。美股周一低開，道指曾跌逾250點，其後個別發展 。 美國總統特朗普促各個州份加快重啟經濟，並做足安全措施，美國財長姆欽（Steven Mnuchin ）料經濟夏季可改善，道指跌幅收窄，標指、納指倒升。
道指早段跌逾2６0點；但晶片巨企輝達(Nvidia)股價破頂，帶動科技股造好，道指尾段一度收復失地，納指則連續六個交易日造好，距2月創下的歷史高位僅低約6%。
道指收報24221點，跌109點或0.45%；標指收報2930點，升少於1點；納指收報9192點，升71點或0.78%。
世界衞生組織(WHO)世衞警告，多國重啟經濟後疫情反彈，解封時應緩慢平穩推進；而多個國家包括中國、德國和南韓在重啟經濟活動後，感染病例都出現回升。
美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。疫情重災區紐約州將於本周開始，放寬部分地區的居家令限制，容許部分戶外商店與經濟活動恢復運作。不過，部分地區仍然要實施全面封城，包括紐約市，當地的居家令措施將延續至6月。
汽車產業基地密歇根州，周一容許車廠重啟生產線，數以十萬計工人重回廠房開工。另一個汽車供應鏈重要州份墨西哥州，本周稍後預料也將公布重啟計劃。

美國多個州開始重啟經濟活動，令經濟衰退風險下降，加上美元呈強，避險資產軟。美匯指數漲0.４%，報100.１８；日圓挫0.９%，報107.6３兌1美元；金價跌穿1700美元水平。

沙特揚言額外減產，但國際油價波動，市場對油市供求失衡仍感憂慮。紐約6月期油收報24.14美元，跌2.4%；布蘭特7月期油收報29.6美元，跌4.4%

布蘭特期油 紐約期油 疫情 經濟衰退 美股 姆欽 特朗普 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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