  • 25°C
香港時間 : 2020512日 (二) 01:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股午市】特促加快重啟經濟  道指幾收復失地 納指揚

環球經濟金融 00:45 2020/05/12

分享：

市場憂慮出現第二波疫情，拖累美股周一低開 ; 美國總統特朗普促各個州份加快重啟經濟，並做足安全措施，道指午市跌幅收窄，幾收復失地，納指穩步上揚。
道指開市即跌約230點，截至本港時間0時40分，道指報24285點，跌45點；標普500指數報2929點，跌1點；晶片大廠輝達(Nvidia)股價盤中破頂，帶動科技股造好，納指報9184點，升63點。
特朗普周一在社交媒體貼文，呼籲民主黨人不要玩弄政治，甚至是想拖到11月3日選舉過後才重開經濟。特朗普向賓夕凡尼亞州選民喊話，稱當地人民都希望獲得自由，重啟經濟成為重要訴求。
美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。汽車產業基地密歇根州，周一容許車廠重啟生產線，數以十萬計工人重回廠房開工。另一個汽車供應鏈重要州份墨西哥州，本周稍後預料也將公布重啟計劃。

美國至今已有逾8萬人死於新冠肺炎，超過137萬人確診；衞生部門警告，過急重啟經濟可能導致疫情反彈，甚至出現第二波擴散。美國4月失業率高達14.7%，但財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，隨着夏天來臨，就業數據將會愈來愈好。

美元走強，避險資產軟。美匯指數漲0.5%，報100.22；日圓挫0.6%，報107.65兌1美元；現貨金跌0.4%，報1695.8美元。
 

姆欽 選舉 疫情 美股 特朗普 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 密歇根 美國民主黨

上一篇文章

新西蘭挺台灣以觀察員身份參加世衞　北京嚴正交涉

下一篇文章

【南韓疫情】南韓料確診續增　推遲學校復課一星期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離
【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離
國泰疫情下傳重組 全球機票恐愈來愈貴
國泰疫情下傳重組 全球機票恐愈來愈貴
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間01:00）
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力