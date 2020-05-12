【美股午市】特促加快重啟經濟  道指幾收復失地 納指揚

市場憂慮出現第二波疫情，拖累美股周一低開 ; 美國總統特朗普促各個州份加快重啟經濟，並做足安全措施，道指午市跌幅收窄，幾收復失地，納指穩步上揚。

道指開市即跌約230點，截至本港時間0時40分，道指報24285點，跌45點；標普500指數報2929點，跌1點；晶片大廠輝達(Nvidia)股價盤中破頂，帶動科技股造好，納指報9184點，升63點。

特朗普周一在社交媒體貼文，呼籲民主黨人不要玩弄政治，甚至是想拖到11月3日選舉過後才重開經濟。特朗普向賓夕凡尼亞州選民喊話，稱當地人民都希望獲得自由，重啟經濟成為重要訴求。

美國多州重啟經濟活動後，市場關注各州的實際經濟表現。汽車產業基地密歇根州，周一容許車廠重啟生產線，數以十萬計工人重回廠房開工。另一個汽車供應鏈重要州份墨西哥州，本周稍後預料也將公布重啟計劃。

美國至今已有逾8萬人死於新冠肺炎，超過137萬人確診；衞生部門警告，過急重啟經濟可能導致疫情反彈，甚至出現第二波擴散。美國4月失業率高達14.7%，但財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，隨着夏天來臨，就業數據將會愈來愈好。

美元走強，避險資產軟。美匯指數漲0.5%，報100.22；日圓挫0.6%，報107.65兌1美元；現貨金跌0.4%，報1695.8美元。

