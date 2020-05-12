【香港經濟】總商會梁兆基：港樓價大跌機會微　經濟復元最少需時2年

▲ 香港總商會總裁梁兆基表示，香港今年全年經濟持續收縮的機會大。

新冠肺炎擊潰環球經濟，香港今年第一季的本地生產總值（GDP）創有紀錄以來最大收縮。經濟師出身的香港總商會總裁的梁兆基預計，香港全年經濟將會維持收縮，要復元至疫前水平需時最快2、3年，但在低息及供應緊張的情況下，本港樓價大跌機會有限。

月初上任總商會總裁的梁兆基表示，現正收集會內不同行業的成員意見，整理後將會對公眾發表。而根據他的個人看法，他認為今次各國實施的出入境管制、以至香港採取的隔離措施，除打擊高度依賴旅客的本地零售業，連帶經濟活動亦近乎停頓，「對GDP打擊係相當大」，因此料香港全年GDP維持明顯收縮的機會高。

肺炎康復者比喻經濟情況 亦要長時間復原

各地經濟現時正歷低谷，梁兆基指一旦疫情受控、防疫措施開始放寬，受惠低基數效應，香港以至全球經濟數據都會出現急速反彈。

至於能否快速重返疫情前水平？他以一個肺炎康復者為例，「剛剛出院並不是精精神神、都需要一段時間復元」，面對今次的經濟損傷，經濟總量將需時更長恢復至疫情前水平。「假設疫情今年第四季受控，最快都要2、3年才可復元」，亦要視乎各國政府會否加大支援力度。

港息缺乏調整空間 料港樓維持穩定偏弱

環球經濟疫弱，梁兆基預測全球低息水平至少再維持超過1年，以刺激經濟復甦。對於香港息口走勢，他明言今年底前，最優惠利率（P）及存款利率都不會調整。

香港樓市則同時受正負面因素夾擊，低息而且供應緊張支持樓市走勢，但經濟情況轉差亦衝擊樓市，估計樓市將維持穩定但偏弱，惟樓價大跌機會有限。

梁兆基4月底與滙豐結束26年賓主關係後，本月初隨即上任為香港總商會總裁。他坦言，當初並無考慮過出任，但眼見香港商界正處於困難時期，期望可以自己的銀行經驗及商界網絡為業界再出一分力，除是押後退休計劃並明言「若情況許可做幾耐都可以」。

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