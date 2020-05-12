英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/05/12 分享： 新冠肺炎疫情全球大流行，多國封城、封關或實施居家令，絕大部分體育賽事均暫停舉行，過去幾個月被逼留在家中的體育迷，這段時間不是重溫昔日經典或紀錄片，就是只能觀看相關項目的電競直播，以至白俄羅斯足球聯賽這種聞所未聞的體育新聞片段都不放過。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 2020/05/11 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/11 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 2020/05/11 【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/11 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 2020/05/10 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 英超 NBA 體育賽事 電視台 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入