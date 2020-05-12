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英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享）

環球社會熱點 08:08 2020/05/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，多國封城、封關或實施居家令，絕大部分體育賽事均暫停舉行，過去幾個月被逼留在家中的體育迷，這段時間不是重溫昔日經典或紀錄片，就是只能觀看相關項目的電競直播，以至白俄羅斯足球聯賽這種聞所未聞的體育新聞片段都不放過。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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