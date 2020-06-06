【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播

英格蘭超級足球聯賽（英超）定於6月17日閉門復賽，球迷過去幾個月被逼留在家中，不是重溫昔日經典或紀錄片，就是只能觀看相關項目的電競直播，以至白俄羅斯足球聯賽這種聞所未聞的體育新聞片段都不放過，總算守得雲開見月明。

▲ 英超是電視轉播費最高的足球賽

近7成體育界人士，憂轉播收入急減

傳媒業唇亡齒寒，收費電視首當其衝

閉門作賽，避免主要持份者手停口停

與商業掛勾為現代體育事業的發展大趨勢，2018年，全球體育產業價值估計高達4,710億美元，較2011年急增45%。

沒有觀眾，體育業自然沒有這麼高的商業價值，不但廣告及贊助收入劇減，早已賣出的電視轉播權費用，也只能按比例發放。

英超賽會直言，今季賽事腰斬將損失10億英鎊（約96億港元）；而單是延遲賽季，也要退回3億至4億英鎊（約29億至38億港元）轉播費，主因6月及7月並非個別地區的黃金時段。

近期iSportconnect向業內人士的調查顯示，多達68%受訪者指出，來自電視等媒體的轉播收入大減，才是他們最擔心的一項。有關比率高於其他兩項主要收入來源贊助費及門票，而對於後兩者減少的擔憂，分別只有49%及42%。

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毫無疑問，轉播費已是現今體育賽事最重要一環，全球轉播費累計亦高達500億美元一年。值得注意是，當中多達6成轉播費由10大體育賽事瓜分，包括美國4大體育賽事，以及英超等歐洲主流足球賽事。

其中，英超、美國冰球聯賽（NHL）、美國職業籃球賽（NBA）、美式足球聯賽（NFL）及美國大聯盟棒球賽（MLB），過去5年的平均收入中，轉播費更佔收入多於一半。轉播費最高的NFL，更因金額接近100億美元（為英超的3倍），大大推高其佔比至整體收入逾4分之3。

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體育賽事與傳媒更已形成唇亡齒寒的關係，尤其對於收費電視而言，體育比賽也是他們業績好壞的關鍵。

例如轉播NBA的美國3大電視台，有分析師指出，若今個球季就此結束，向來收視率最高、時段廣告費最高的季後賽今年一旦暫停，華特迪士尼（Walt Disney）旗下ESPN及全國廣播公司（ABC）將合共損失4.81億美元，華納傳媒（WarnerMedia）旗下TNT亦會不見2.11億美元。

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「停又死、唔停又死」，既然沒辦法一次過滿足多個願望，閉門復賽確實是最可行方案，至少球員繼續有波踢（打）、球會或場地繼續有波搞、傳媒繼續有波播，等同3大持份者繼續有收入，不用手停口停。

不過，任何復賽的大前提，始終是必須確保參與球員、職員及場地員工的健康及安全。

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雖然對於球迷及球員而言，閉門作賽將大大降低比賽氣氛及吸引力，絕對難與座無虛席的賽事可比，但若與全無比賽直播相比，相信觀眾還是寧願閉門作賽，意味對比賽的收視率未必有太大影響。

正因有電視轉播這個最重要的持份者支持，足球、籃球、網球等每年舉行的賽事，如期進行無疑是利多於弊，那麼，4年一度的奧運會又可不可以呢？

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