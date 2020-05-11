【美股戰報】美股連升三日後調整　Tesla復工受阻下跌

美股三大指數小幅低開，道指跌210點或0.8%，報24116點；標普500指數跌16點或0.56%，報2913點；納斯達克指數跌15點或0.17%，報9105點。雖然美國運輸安全管理局的數據顯示，昨日母親節的航空旅客人數升至今年3月以來的最高水平，有超過21.5萬人通過機場安橡，但經歷連續兩日反彈後，航空繼續走弱，美國四大航空股包括美國航空（AAL）、聯合航空（UAL）、達美航空（DAL）及西南航空（LUV）的跌幅由4%至5%不等。

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Tesla復工被阻 股價下跌

電動車巨擘Tesla原定5月8日下午復產，可是加州衛生局強調控疫措施尚未解除，Tesla等非必要產業起碼5月底復工。以把總部和生產線遷往得州或內華達作要脅，爭取其加州弗里蒙特（Fremont）的工廠復工。消息令股價受壓，下跌2.7%至797元，跌穿800元關口，惟此股早前已連升四日。

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Tesla未能復工的消息也驚動白宮。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）指，加州應盡其所能解決衛生問題，允許Tesla工廠重新開放。

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