【美股開市】道指跌250點 憂第2波疫情礙經濟重啟

全球多個受新冠肺炎打擊的國家陸續解除限制措施，卻出現第2波疫情，包括南韓和德國，令人憂慮疫情本已更嚴重的美國，在早日解封後面臨更大危險，拖累美股周一低開，道指曾跌250點，報24080點。

對第2波疫情的憂慮，一度拖低油價，但沙特阿拉伯能源部長表示，有意額外減產以支持環球油市。言論令油價倒升，紐約期油和布蘭特期油曾漲3.4%和1.6%，報25.58美元和31.47美元。

兩大重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）跌0.6%和1.2%。

旅遊相關股份普遍下跌，郵輪公司Carnival （美︰CCL）和Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）挫1.8%和3.1%；萬豪國際（Marriott International，美︰MAR）更受累上季業績差，經調整後每股盈利26美仙，遠低於預期的87美仙，股價跌5.1%。

電影院營運商AMC（美：AMC）暴升48%，主因英國《每日郵報》報道，電商亞馬遜（Amazon）有意收購AMC。

經濟重啟速度或未及預期，資金轉向相對安全的美元，美匯指數曾漲0.4%，報100.17；歐元和英鎊曾跌0.3%和1%，低見1.0809美元和1.2283美元。

美元走強，資險資產軟，日圓曾挫0.8%，報107.45兌1美元；現貨金曾跌0.5%，報1693.95美元；美債價跌息升，10年美債息曾升2點子，報0.7036厘。

責任編輯：方賢

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