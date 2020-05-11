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【新冠肺炎】台灣口罩有幾搶手？　未解出口禁令已有千萬訂單查詢

商業 21:20 2020/05/11

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據自由財經報道，溫哥華台灣貿易中心接獲千萬口罩訂單請求，有知情官員甚至透露「能想到的國家幾乎都有來查詢」。（網上圖片）

新冠肺炎疫情下，口罩變成必需品，其供應於全球更一度緊缺。由於早前有外媒屢傳中國製品罩不合格，令不少國家轉而對台灣下訂單，即使當地仍未解除口罩出口禁令。

早前有傳加拿大政府採購的中國製N95口罩有800萬片未達標準，據《自由時報》報道，消息傳出後，溫哥華台灣貿易中心在當日隨即接獲千萬訂單請求，當中以口罩和手套為最大宗，有知情官員甚至透露「能想到的國家幾乎都有來查詢」。不過，由於台灣口罩尚未開放出口，相關商業訂單仍要待管制開放後才能進行；至於手套等產品就可直接協助買家與台廠媒合。知情官員則強調，先前均以國際醫療援助等方式出口，並非商業買賣。

【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港

台灣口罩產能高　日產量達1750萬

事實上，目前台灣之口罩日產量已達1750萬個，與最初相比日產量幾乎增加10倍，有官員甚至預計5月中下旬日產量可達2000萬個。至於當地何時解禁口罩出口，日前經濟部就回應稱，目前口罩政策是以防疫、國內優先，將會建議指揮中心適度開放，讓業者能夠外銷出口。

【武漢肺炎】台灣口罩產能躍升　解決口罩荒三大關鍵？

責任編輯：蘇穎琪

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