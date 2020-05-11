【疫市營商】東港城舉行13日「購物折」　$1換Dyson家電、iPad

▲ 新地旗下商場東港城將於下周五（22日）起，舉行一連13日的「Happy Shopping購物折」，有超過600件低至1折的精選產品。（網站截圖）

新地旗下商場東港城將於下周五（22日）起，舉行一連13日的「Happy Shopping購物折」，有超過600件低至1折的精選產品，例如Dyson V8無線吸塵機及Toshiba高清電視等。

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600件低至1折的產品當中，有300多項是涵蓋美容、時尚服飾、個人護理、影音電子及電訊產品、餐飲美食、珠寶及鐘錶、生活百貨等；線上線下同樣可以預留及搶購。 ，不過，為了大家可以在購物時保持安全距離，部分精選貨品將在「星期一至五限量優惠」(22/5、25-29/5、1-3/6) 及「星期六及日限量優惠」(23-24/5、30-31/5)期間限定登場。

東港城在是次的「Happy Shopping購物折」推出「$1瘋狂換購貨品」、「消費五重賞」、「星級購物層層賞」及「YATA FANS專享迎新優惠」。驚喜優惠包括$1換購Dyson空氣淨化風扇、升級版Dyson風筒及iPad 128Gb；$5一隻吉品乾鮑、$12十塊蝸牛面膜等。

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The Point by SHKP會員更可以憑積分於5月21日率先兌換指定貨品「優先預留證」，輕鬆購買心頭好，例如TCL 55” 4K Android電視、DAZZLE 18K金鑽石耳環及鑽石戒指等；尊享VIP的選購待遇。

東港城更與一田在5月28日至6月3日期間聯乘推出「購物精選優惠」，而The Point 會員更可預留多款1折家電，其中貨品包括Dyson V8無線吸塵機及Toshiba高清電視等以1折震撼價發售。

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責任編輯：葉泳珊