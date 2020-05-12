【疫市營商】MyDress疫市加開美食網站　港人愛台灣食品1個月生意增兩倍

▲ MyDress聯合創辦人黃震宇指，MyFood平台有不少是限量的季節性食品，不容易找到。（Myfood網站圖片）

疫情下港人無法去旅行，時裝網購平台MyDress把握「疫」市商機， 4月創立MyFood平台，為港人帶來台灣美食，隨即吸引到客人的眼球。MyDress聯合創辦人黃震宇（Edmund）指，4月正式推出時，生意較3月試運時增2倍，比想像中好，預計未年半年增長快。

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公司於日韓台有多年採購服裝的經驗，早前找到台灣夥伴採購及寄送食品。現時台灣每天出貨，港人約3至4天便可收到食品。即使港人未來恢復旅行，黃震宇亦不擔心影響生意，因當中有不少是限量的季節性食品，不容易找到。「有些食品要排1至2小時才買到，正常去旅行不會想花時間排隊，更不會叫朋友花時間幫你排隊。」

▲ 賈以食日的麻辣鴨血等食品亦熱賣。（黃建輝攝）

▲ 微熱山丘期間限定的粉紅蘋果酥。（Myfood網站圖片）

Mydress聯合創辦人黎文（Leon）指，除了台灣食品，已找2至3間有代理外國品牌的本地公司合作，將推出本地及外國食品。未來有意發展Myfood實體店，認為線上線下可互相帶動生意，但暫時未有具體時間表。

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互動直播營銷 客人提出公司代購

Myfood上軌道後，黃震宇和黎文重返服裝業務，並將Myfood業務交給另一合夥人黃詩勇（Calvin）負責。Myfood最近開拓具互動性的直播營銷。黃詩勇指，直播時客人會說想要什麼食品，甚至一些他們未聽過的台中台南小店，對入貨新食品亦有幫助。黎文補充，「客人覺得原來提出之後，真的可以買到」，故成功搜羅回港後，通常客人都會購買，幫到客人之餘，亦有助Myfood生意。

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記者：朱悅瀅