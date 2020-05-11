【新冠肺炎】Apple投放千萬　提升肺炎樣本試劑產量

▲ 蘋果（Apple）近日就宣布，旗下創新製造基金將向COPAN Diagnostics提供1,000萬美元資金，協助於7月前將樣本試劑盒周產量從現時的1,000份提升至100萬份。

新冠肺炎重災區美國情況仍然嚴峻，蘋果（Apple）近日就宣布，旗下創新製造基金將向COPAN Diagnostics提供1,000萬美元資金，協助於7月前將樣本試劑盒周產量從現時的1,000份提升至100萬份。

Apple旗下創新製造基金過去多是提供給密切合作夥伴，但因應新冠肺炎疫情蔓延，Apple也特別用來協助檢測試劑製造商COPAN盡速提升產能。

除了1,000萬美元的資金，Apple也正在協助COPAN從美國各地的公司，購買擴大規模所需的設備及材料，包括Apple協助設計的K2 Kinetics以及MWES自動化設備，加速COPAN在南加州建造更大工廠。

盡一切努力支援社群抗疫

據了解，疫情發展至今，Apple已經向全球公民（Global Citizen）、美國食品基金（America’s Food Fund）等國際公民組織捐贈數千萬美元，同時設計、測試並分發近1,000萬個面罩，並為重災區醫療保健人員採購超過3,000萬個口罩。

>>>【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光 Touch ID「返生」？

>>>【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗 呼籲市民保持社交距離

此外，蘋果同時也與美國疾管中心（CDC）合作開發了新冠肺炎症狀檢查網站和App，並攜手 Google合作開發接觸者追踪技術，幫助政府和衛生機構在保障用戶隱私和安全的同時減少病毒傳播。

蘋果營運長Jeff Williams 表示，蘋果有責任盡自己的一切努力支援醫療工作者、患者和社群，COPAN是全球最具創新精神的製造商之一，很高興能一起合作，協助擴大產能來為國家解決問題。

責任編輯：李彥煒