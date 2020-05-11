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全球第二老航空公司破產 不敵疫情收入大減8成

環球社會熱點 21:01 2020/05/11

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新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，多間航空公司因出入境限制措施而削減航班及停飛。拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca Airlines）雖擁有百年歷史，但疫情下收入大減8成，加上未能償還於周日（10日）到期的6,500萬美元債券，而要申請破產。

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哥倫比亞航空為拉丁美州第二大航空，擁有過百年歷史，亦是全球第二歷史悠久的航空公司，僅次於荷蘭航空。

哥倫比亞航空周日發聲明宣布，已向紐約法院申請破產。該公司指受到疫情影響，已於3月中起停飛，導致該公司的收入大減80%，旗下2萬多名員工大多數都要放無薪假期。

哥倫比亞航空行政總裁韋夫（Anko van der Werff）指出，公司面臨百年歷史以來最具挑戰的危機。

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Casa de Bolsa brokerage的首席分析師巴倫（Juan David Ballen）表示，對哥倫比亞航空申請破產不感到意外，因爲該公司去年曾嘗試重組債務，但仍負債累累。據悉，哥倫比亞航空於2019年的債務高達79億美元（約616億港元）。

其實該公司於2000年代初期亦曾經破產，當時獲玻利維亞石油大亨葉夫羅莫維奇（Germán Efromovich）出手營救。

雖然葉夫羅莫維奇積極拓展公司業務，但債務不斷增多下，聯合航空領導的董事會，去年施壓使持有公司多數股權的葉夫羅莫維奇下台。

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責任編輯：鄭錦玲

哥倫比亞航空疫情下收入大減8成，加上未能償還於周日（10日）到期的6,500萬美元債券，而要申請破產。

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