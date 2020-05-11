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【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？

科技 19:20 2020/05/11

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最近有消息傳出，關於iPhone 12 Pro的手機規格及配置資料。

距離蘋果（Apple）發布iPhone 12 系列手機尚有一段時間，外界對於蘋果首款5G系列手機，一直十分關注。最近有消息傳出，有關iPhone 12 Pro的手機規格及配置資料。

據《MacRumors》報道，外國知名爆料達人 Max Weinbach，在YouTbue頻道上發布一段影片，透露iPhone 12 Pro會設有6.1吋和6.7吋兩種屏幕尺寸，並採用120Hz Pro-motion刷新率，而且可根據用戶需要，在60Hz和120Hz之間進行切換。

＜＜傳iPhone 12生產需延遲一個月　Touch ID有望回歸？

＜＜【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光

另外，Max Weinbach表示，iPhone 12 Pro手機電池容量會大幅增加，6.7吋的iPhone 12 Pro Max會採用4400mAh電池容量。而新款iPhone將使用LiDAR傳感器，提供更快的自動對焦功能，並提升人像拍照模式及增強現實的準確性，長焦變焦鏡頭將從2倍增加到3倍的光學變焦。

他亦指出，iPhone 12 Pro或會配備Face ID及Touch ID兩種識別功能。其中 Face ID可支援多角度解鎖，Touch ID則會採用屏下指紋技術，將超聲波指紋識別模組設置於屏幕內。

責任編輯：李寶如

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