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【股樓專欄】「大劈價」新聞全消失

股樓投資 16:18 2020/05/12

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突然之間，香港樓市突然轉向，由陰陰下跌變成急速上升，4月17日中原城市領先指數（CCL）仍然在創近期的低位，但是4月29日，CCL就突然上升至兩個月的新高，與2019年7月5日創出的歷史高位也只有7.6%的差距。

過了5月1日勞動節之後，傳媒的「大劈價」新聞也突然全消失了，出現的是某某樓盤創歷史新高價，這些創新高的新聞中，最吸睛的新聞應該是被稱為龍床盤的屯門菁雋的一個樓盤，業主持貨僅1年出售竟賺了大錢，而且由買家負責繳交特別印花稅（SSD），很明顯的，搶購的現象出現了，數名地產界的名人也開始在傳媒發表樓價將進入大升市的言論。

甚麼原因使到樓市突然轉向？第一個原因是股市回升，3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）推出2.2萬億美元的解困措施，之後美國聯儲局落實2.3萬億美元的買債行動，再後來，美國民主黨不讓總統特朗普搶盡紓困的光環，也在眾議院通過額外的5,000億美元紓困措施，於是美股從3月24日就一路上升，收復了跌幅的50%以上，美股回升，港股也自然跟着同步回升。一向以來，香港的樓市與股市有很強的連帶關係，而且往往是股市走在前面，股市先升而樓市稍後也回升。

第二個原因是，香港及內地的疫情的確是開始緩和，香港已經十多天連續零確診，特區政府也開始放寬限聚令，解封部分場所，內地更誇張，五一黃金周各大旅遊區人山人海，還得嚴限入場人數。看到這種情況，買樓的信心爆發了，大型新盤仍未推出，但是新盤貨尾已經賣得火熱，二手樓盤業主依然惜售，供應不多，也出現買家不議價，不看樓就下訂的報導。

4月6日，筆者接受《經濟日報》的訪問，也提到如果疫情不受控，一路擴散爆發到今年年底，樓價可能會下跌10%。不過，筆者盡管擔心樓價還可能受到疫情影響而下跌，在接受訪問的時候，依然鼓勵想買樓的人盡快買樓，理由是沒有人有能力準確的預測到樓價的最低位，撈底撈得最成功的人只是運氣好罷了。今年4月初，預測今年樓價會大跌40%者大有人在。

如今，疫情受控，只要中美之間沒有爆發新一輪的貿易戰，股市穩步回升，樓市的確可以繼續回升。
此外，盡管樓市回升，但香港地產界人士依然天天要求特區政府放寬「辣招」中的買家印花稅（BSD），允許非香港永久居民來香港買樓而不必繳交額外的稅，他們的理由是，目前香港經濟衰退，可以利用內地的資金來推高樓價，創造財富效應，使香港恢復繁榮，如果特區政府接受這個論調……

原文刊於655期《iMoney Wealth》置業安居

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撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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