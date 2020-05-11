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【無為而治】瑞典的特別防疫政策 國民可照常出入酒吧、商場？

環球政經 19:49 2020/05/11

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面對嚴峻疫情，大部分國家都採用鎖國措施，減少鄰國來往、禁止民衆聚集，而在數據上我們都可以留意到，這方法其實相當有效，不過，瑞典的官員似乎別有想法。

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與大部分國家的防疫政策不同，瑞典政府容許民衆外出、喝酒、購物，只呼籲大家保持社交距離，有點令人摸不著頭腦，難道當地政府不怕出現大型爆發？也許這種無為而治的防疫政策的確能令市民減少心理壓力，也不需要整天留在家中，但這真的可靠嗎？根據當地的數據顯示，瑞典只有 11% 國民不信任政府這政策，數字算是出奇意料的低，到底是什麽原因令國民對政府如此信任？

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相比起斯堪地那維亞半島表其他地方如挪威與丹麥等，瑞典的死亡數字其實偏高。一名接受外媒街訪的大學助理教授表示，瑞典是個可靠的社會，因此民衆對政府的信任度相當高，也樂於遵守政府給予的指引，難道瑞典國民才是真正的信政府？

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撰文 : 歐高榮

疫情 挪威 酒吧

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