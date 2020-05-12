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【股樓專欄】如何令負資產減少

股樓投資 16:25 2020/05/12

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近日市場出現不尋常現象，就是有不少劈價求售，但樓價指數反而上升，而負資產則增加一倍至300多宗，劈價求售增加而令負資產上升是絕對正常，但樓價上升而負資產增加就絕不正常，兩者理論上不可以同時存在。但無論如何，業界藉負資產增加要求政府撤銷額外印花稅（SSD），令到那些在這3年內買了樓的人，有一度逃生門，在經濟轉壞下賣走自住單位，而毋須付印花稅。筆者認為不妥當，即使政府撤銷SSD，但只能對最近買樓的人有效，如果是對過去3年內買樓的人都有效，恐怕供應會突然增加，出現人踏人狀況，樓價會急速下跌，製造更多負資產，好心做了壞事，所以SSD是撤不得。

有老友問，怎樣才可以減少負資產，其實，我講大家都未必會相信，就是政府現在甚麼也不用做，下個月負資產會自然減少，原因是近日樓價指數重拾升軌，不少分析員亦轉了口風話樓價會不跌反升，既然樓價上升，負資產自然會減少，政府推任何政策都是多餘，甚至會弄巧反拙，製造出更多負資產。

老友話，倘若樓價繼續上升，而負資產繼續增加，政府應如何應對。本來，這個情況是不會發生，但政府推行的政策，有一些是非常幫助買樓的人，倒頭來反而害了他們。現在出現的負資產者，有很多是在銀行工作，他們可以取得九成按揭，現在樓價比最高峰時下跌了大約10%，不排除有一些銀行職員變成負資產者。如果要減少負資產數字，政府立例在銀行工作的人，不能夠取得九成按揭，就會堵塞這個漏洞。不過，這是一個傳統，政府要廢除傳統，破舊立新，絕對不容易。

有人說，特首林鄭月娥是負資產製造者，去年底推出九成按保計劃，在樓價下跌之下製造了不少負資產者，所以林鄭要以今日的我打倒昨日的我，取消800萬元按揭保險計劃，沒有人用高成數按揭買樓，負資產就較難出現。

最後一個辦法是地產界，物業代理界，業主都非常開心，但對於未買樓的人不利，就是取消買家印花稅（BSD）以及15%非首置印花稅（DSD），我擔保樓價立刻上升，當樓價飈升，負資產自然減少，不過，這是知易行難，撤辣是要立法會通過，現在立法會接近癱瘓，又如何可以撤辣，業界不要迫政府，這是很丟架的事。

原文刊於655期《iMoney Wealth》鑑古知今


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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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