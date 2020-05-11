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【中美關係】吸引科企業在美設代工廠 減少依賴亞洲貨源

環球社會熱點 18:57 2020/05/11

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外媒引述文件及消息報道，美國政府與英特爾(Intel)和台灣積體電路製造公司等商討美國設廠，以降低對亞洲晶片和零部件依賴。

在全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響下，中美關係越趨緊張。外媒報道，美國有意趁此機會，將生產線撤出中國。另有外媒引述消息報道，美國政府與英特爾（Intel）和台灣積體電路製造公司等商討在美國設廠，以降低對亞洲晶片和零部件依賴。

【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相

【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

路透社報道，英特爾行政總裁斯旺（Bob Swan）曾於3月30日去信美國國防部，當中提到：

我們認為，探索如何營運在美國的代工廠，供應一系列電子零件，是對美國和英特爾的最大利益。

（“We currently think it is in the best interest of the United States and of Intel to explore how Intel could operate a commercial U.S. foundry to supply a broad range of microelectronics,”） 

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

【美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

《華爾街日報》則引述文件及消息報道，美國政府與英特爾和台灣積體電路製造公司（台積電）等商討美國設廠，以降低對亞洲晶片依賴。其中台積電已跟美國最大客戶之一蘋果公司（Apple），商討在美國設廠的事宜，台積電發言人表示，目前未有定案。

此舉有助增加美國本地職位數量，也有助恢復本地生產。報道指，除了英特爾和台積電，美國政府亦希望協助三星（Samsung）擴充在美國的生產線，現時三星已在德州首府柯士甸（Austin）設廠。

【美國疫情】彭斯風險高 美媒：特朗普無計劃保持距離

【美國疫情】幕僚中招 彭斯拒隔離 照到白宮工作

記者：葉芷樺

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