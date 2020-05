【中美關係】吸引科企業在美設代工廠 減少依賴亞洲貨源

▲ 外媒引述文件及消息報道,美國政府與英特爾(Intel)和台灣積體電路製造公司等商討美國設廠,以降低對亞洲晶片和零部件依賴。

在全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情影響下,中美關係越趨緊張。外媒報道,美國有意趁此機會,將生產線撤出中國。另有外媒引述消息報道,美國政府與英特爾(Intel)和台灣積體電路製造公司等商討在美國設廠,以降低對亞洲晶片和零部件依賴。

路透社報道,英特爾行政總裁斯旺(Bob Swan)曾於3月30日去信美國國防部,當中提到:

我們認為,探索如何營運在美國的代工廠,供應一系列電子零件,是對美國和英特爾的最大利益。

(“We currently think it is in the best interest of the United States and of Intel to explore how Intel could operate a commercial U.S. foundry to supply a broad range of microelectronics,”)

《華爾街日報》則引述文件及消息報道,美國政府與英特爾和台灣積體電路製造公司(台積電)等商討美國設廠,以降低對亞洲晶片依賴。其中台積電已跟美國最大客戶之一蘋果公司(Apple),商討在美國設廠的事宜,台積電發言人表示,目前未有定案。

此舉有助增加美國本地職位數量,也有助恢復本地生產。報道指,除了英特爾和台積電,美國政府亦希望協助三星(Samsung)擴充在美國的生產線,現時三星已在德州首府柯士甸(Austin)設廠。

記者:葉芷樺

