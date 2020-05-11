長和系股東請注意：　長和系股東會本周三四舉行　未成功進行網上登記股東應怎麼辦﹖

港府早前放寬《限聚令》，由原本禁止多於4人聚集改為多於8人，股東周年大會（AGM）雖獲豁免，但上市公司也盡量減少人群眾集。長江集團早前表示，因應「限聚令」對上市公司股東會議最新規定，旗下公司包括長和 （00001） 、長實 （01113） 、長江基建 （01038） 、電能實業 （00006） 、港燈電力投資 （02638） 及長江生命科技 （00775） 分別於周三（13日）及周四（14日）舉行股東週年大會（AGM）。長實表示，以上各公司限制親身出席股東週年大會的股東人數為100名，股東將安排在每個容納不多於50人的獨立會議室內。



由於公司將限制親身出席股東人數，股東必須在指定限期前預先網上登記，獲分配可親自出席股東週年大會之登記股東，將最遲於今天 (5月11日) 內獲電郵通知，方可到場出席股東大會。股東週年大會當天，長江集團主席李澤鉅將透過視像主持股東大會，而不會親身與股東見面。集團也表示，為保障可能親身出席周年大會的股東健康安全，各公司當日將不會提供茶點或飲品，亦不會提供穿梭巴士服務，並會要求出席股東強制體溫檢查、填交健康申報表及佩戴股東自備的外科口罩。

不過，上述股東會的網上登記出席截止時間已完結，如忘記在網上登記的股東，或未接獲電郵通知可親身出席之股東可怎甚麼辦﹖長江集團公關部回覆《iMoney》指，未接獲電郵通知可親身出席之股東，屆時無需到股東週年大會現場，可另行透過即時網上廣播觀看股東週年大會，網址為：www.ckh.com.hk/tc/ir/2020agm.php（「股東週年大會網站」），網上直播將於股東週年大會開始前約 30 分鐘開放予股東登入，股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。



長江公關指，只實名股東才能參與有股東週年大會的網上廣播，實名股東於4月時應已收到股東信函郵件，股東可透過信函上的獨有之指定使用者名稱及密碼登入網上直播，其中使用者名稱印於信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始的十位數字股東參考編號；而密碼則印於股東參考編號下之五位數字個人識別號碼。