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【重啟武漢】社區再爆發？　武漢再現社區感染個案

環球政經 19:32 2020/05/11

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中國內地的新冠肺炎疫情稍為緩和，曾為疫情最嚴重的地區湖北武漢，上月８日起解封。當地９日出現36日以來首宗社區感染個案，昨（10日）再新增5宗，所有個案均來自同一個小區。

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武漢市衛健委表示，6名患者所居住的小區東西湖區長青街三民小區，曾有20宗確診病例，專家分析指感染源頭是來自社區，又指現時全市的疫情防控工作仍然重要，要「外防輸入，內防反彈」，以遏制疫情反彈的風險。

有關疫情公布後，當局宣布因小區的幹部防控不力，免去當區工委書記的職務。

內地昨新增17宗新冠肺炎，包括10宗本土病例（湖北5例，吉林3例，遼寧1例，黑龍江1例），內蒙古有7宗境外輸入病例，無新增死亡個案。 累計確診病例82,918宗，4,633人死亡，78,144人康復。

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撰文 : 鄺庭芳

中國 疫情 武漢 新冠肺炎疫情

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