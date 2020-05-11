  • 28°C
香港時間 : 2020511日 (一) 22:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情致燃料需求大減　高盛：航空需求難以恢復至正常

環球政經 22:02 2020/05/11

分享：

新冠疫情令全世界的經濟活動一直陷入停擺，導致燃料需求大減，國際油價上月大跌，5月紐約期油一度歷史性跌至-37.63美元。隨著各主要產油國加入減產步伐、以及歐美國家開始分步驟復工，國際油價逐穩，紐約期油現報24.2美元，布蘭特期油報30.1美元。

相關文章：【油價暴跌】沙特頂不住？　大加增值稅兩倍至15%、停發國民補助金

高盛商品研究部主管Jeff Currie周一（11日）指，原油需求的下降主要來自於三方面：交通需求、工業需求及航空需求。Currie稱，隨著疫情趨緩，交通需求及工業需求都可以快速恢復，惟航空需求情況是「最惡劣的」，Currie認為，與商務旅行有關的航空需求將會大減，預計每天損失大約200到300萬桶。

相關文章：【航空告急】哥倫比亞航空申請破產 集團3月收入銳減8成

IATA CEO Alexandre de Juniac亦表示，現時航空業的情況「十分可怕」，根據國際航空運輸協會（IATA）發布最新的全球航空客運定期數據顯示，由於新冠疫情期間的出行限制，截至4月初，全球航班數量與去年相比下降了80％；IATA預測，今年航空旅客收入或將下降3140億美元，與去年相比下降55％。

相關文章：【美股戰報】股神恐懼我貪婪　美航空ETF連續44日錄淨流入

巴菲特亦在月初的巴郡年度股東大會上指，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。根據旗下巴郡報告，股神已沽清其持有達美航空（DAL）、西南航空（LUV）、美國航空（AAL）及聯合航空（UAL）的股份，相關投資損失累計約70億至80億美元。他認為，因為疫情衝擊，航空業未來變得模糊不清，旅遊、郵輪、酒店行業所受影響巨大，現在要購買航空公司股票風險比上述板塊更大。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 國際組

巴菲特 航空業 紐約期油 布蘭特期油 交通 美國航空 空中巴士 達美航空 聯合航空 美國

下一篇文章

【美股戰報】美股連升三日後調整　Tesla復工受阻下跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【星級理財】莊端兒沽清物業　趁人氣高轉搞生意
【星級理財】莊端兒沽清物業　趁人氣高轉搞生意
【新共產主義？】每周多領$4,660救濟金　美國人失業賺得多過就業
【新共產主義？】每周多領$4,660救濟金　美國人失業賺得多過就業
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」