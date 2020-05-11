疫情致燃料需求大減　高盛：航空需求難以恢復至正常

新冠疫情令全世界的經濟活動一直陷入停擺，導致燃料需求大減，國際油價上月大跌，5月紐約期油一度歷史性跌至-37.63美元。隨著各主要產油國加入減產步伐、以及歐美國家開始分步驟復工，國際油價逐穩，紐約期油現報24.2美元，布蘭特期油報30.1美元。

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高盛商品研究部主管Jeff Currie周一（11日）指，原油需求的下降主要來自於三方面：交通需求、工業需求及航空需求。Currie稱，隨著疫情趨緩，交通需求及工業需求都可以快速恢復，惟航空需求情況是「最惡劣的」，Currie認為， 與商務旅行有關的航空需求將會大減，預計每天損失大約200到300萬桶。

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IATA CEO Alexandre de Juniac亦表示，現時航空業的情況「十分可怕」，根據國際航空運輸協會（IATA）發布最新的全球航空客運定期數據顯示，由於新冠疫情期間的出行限制， 截至4月初，全球航班數量與去年相比下降了80％； IATA預測， 今年航空旅客收入或將下降3140億美元，與去年相比下降55％。

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巴菲特亦在月初的巴郡年度股東大會上指，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。根據旗下巴郡報告，股神已沽清其持有達美航空（DAL）、西南航空（LUV）、美國航空（AAL）及聯合航空（UAL）的股份，相關投資損失累計約70億至80億美元。他認為，因為疫情衝擊，航空業未來變得模糊不清，旅遊、郵輪、酒店行業所受影響巨大，現在要購買航空公司股票風險比上述板塊更大。

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