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【公司專訪】正榮陳偉健：疫情影響漸消散　今年1400億目標可達

股樓投資 18:27 2020/05/11

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內地樓市逐步回暖，正榮地產（06158）執行董事兼財務總監陳偉健接受《iMoney》訪問時表示，首季銷售確受到新冠肺炎影響，但4月份已大幅改善，估計在年中前可追回大部份失地，有信心可達到今年初定下的全年銷售目標1,400億元（人民幣，下同）。

正榮剛公布，4月份合約銷售金額約為104.98億元，較3月份大幅回升36%，按年計亦微升2.6%。而首4個月累計銷售額283.95億元，合約銷售建築面積約為185.9萬平方米，平均售價約為每平方米15,300元。

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陳偉健表示：「我們銷售額在第一季時差不多跌3成，到4月銷情非常好，首4個月已令跌幅收窄很多。內地疫情現時控制得比較好，仍有好大的降準、減息空間，估計在6月底前可追回失地。」

集團2019年全年銷售額1,307億元，今年目標定為1,400億元，談到在疫情影響下，是否有信心達標，陳偉健表示：「今年我們可出售貨源總值有2,300億至2,500億元，目標1,400億元即大約56%去化率左右。而且我們在3月9日開始復工，至3月底已經回復100%生產力，有信心全年銷售可達標。」

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撰文 : 李兆明

香港股票 疫情 正榮地產（06158）

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