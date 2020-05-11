【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享）

新冠肺炎疫情趨穩，各國著手調查世紀瘟疫始末來由，最初爆發的中國順理成章是頭號調查對象，卻觸怒中國。澳洲成為首個開刀對象，其大麥料將面臨中國關稅大棒。未知澳洲最終會否下跪，但定必從對華貿易的好夢驚醒過來。

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