【疫情調查分析】驚見關稅大棒 澳洲如夢初醒（訂戶專享） 環球政治 18:18 2020/05/11 分享： 新冠肺炎疫情趨穩，各國著手調查世紀瘟疫始末來由，最初爆發的中國順理成章是頭號調查對象，卻觸怒中國。澳洲成為首個開刀對象，其大麥料將面臨中國關稅大棒。未知澳洲最終會否下跪，但定必從對華貿易的好夢驚醒過來。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 2020/05/09 【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相 澳洲外長促獨立調查中國疫情源頭 耿爽稱質疑不符事實 2020/04/20 澳洲外長促獨立調查中國疫情源頭 耿爽稱質疑不符事實 歐盟：必須調查中國 支持查明新冠肺炎疫情如何爆發 2020/05/02 歐盟：必須調查中國 支持查明新冠肺炎疫情如何爆發 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 今日 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 2020/05/10 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/10 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 疫情 外交 中國市場 經濟 莫里森 補貼 反傾銷 澳洲 中國 關稅 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入