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【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒（訂戶專享）

環球政治 19:27 2020/05/12

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新冠肺炎疫情趨穩，各國著手調查世紀瘟疫始末來由，最初爆發的中國順理成章是頭號調查對象，卻觸怒中國。澳洲成為首個開刀對象，其大麥料將面臨中國關稅大棒，35%牛肉更已遭中國停止入口。未知澳洲最終會否就範，但定必從對華貿易的好夢驚醒過來。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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