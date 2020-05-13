【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒

新冠肺炎疫情趨穩，各國著手調查世紀瘟疫始末來由，最初爆發的中國順理成章是頭號調查對象，卻觸怒中國。澳洲成為首個開刀對象，其大麥料將面臨中國關稅大棒，35%牛肉更已遭中國停止入口。未知澳洲最終會否就範，但定必從對華貿易的好夢驚醒過來。

促調查疫情，惹關稅威脅

依重對華貿易，打擊巨大

高調施壓，如美貿戰翻版

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澳洲總理莫里森4月底提出，跳出備受非議的世衛框架，對疫情起源展開獨立調查，形容是合情合理的舉動。

但這項「情理之舉」惹來中國反彈，中國駐澳洲大使成競業高調威脅，直指澳洲會因此引來中國消費者抵制，不買澳洲牛肉和紅酒、也不送子女來留學等等。

剛過去的周末，澳洲數個大麥商會被告知中國準備對澳洲大麥加徵反傾銷和反補貼關稅，據悉稅率約為80%。

震撼彈一個接一個，路透社周二（12日）報道，中國已經停止進口35%的澳洲牛肉。大麥是澳洲出口的3大農作物之一，牛肉則是澳洲主要出口的肉類。兩者最大買家都是中國，很大機會引發澳洲經濟震盪。

中國明顯是要威迫澳洲放棄獨立調查的主張，就如美國之前以關稅威迫中國開放市場的手法同出一轍。莫里森大可參考中方之前「搬石砸腳」、「關稅戰沒贏家」等說詞回敬。

當然，「搬石砸腳」之說有效與否，只有天曉得。但肯定是，這樣威迫施壓，令到不少澳洲人如夢初醒，一直以來實在過份依賴中國市場。

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▲ 中國據報有意對澳洲大麥加徵關稅。

4月底以來，澳洲傳媒、政界都開始陸續談論過份依賴中國的危險。悉尼科技大學澳中關係研究院上周四（7日）發表報告，形容這種經濟模式，實際已經猶如「喪屍」。

報告由研究院院長James Laurenceson和華裔研究員Michael Zhou聯合發表，當中直指，如此側重對華貿易，反映澳洲企業以至國家層面，在風險管理上不負責任，一旦市場遭受任何打亂，足以令澳洲損失慘重。

用簡單一點的說法，就是澳洲竟然把所有雞蛋全部放到同一個籃子內，沒有好好分散投資，風險承受能力自然不足。

誠然，除了農作物，沒有中國過去多年投資或採購，澳洲的葡萄酒、羊毛、鐵礦、以至教育事業，都不會像今日般繁盛。故此，澳洲不就範的難度相當高。

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▲ 澳洲牛肉的主要出口對象是中國。

可是，澳洲就範與否實為次要，反而中國今次高調施壓，是助了大敵美國牽頭的「去中國化」一把。

猶記得，對華敵視的特朗普2016年底當選，中國外交部翌日已經呼籲美國新政府切勿把貿易政治化，類似說詞往後也不絕於耳。

特朗普及後也真的大打貿易戰，不少企業怕煩怕受累，索性離開中國；如今輪到中國揮起關稅大棒，加上美國在外興波作浪，「去中國化」恐怕只會加快加劇。

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