南韓梨泰院夜店群組94人確診 政府安排訪客匿名檢測

▲ 首爾梨泰院夜店感染群組增至94人確診，南韓政府表示會為這批夜店訪客安排匿名接受病毒檢測。

南韓新冠肺炎疫情再次升溫，首爾梨泰院夜店感染群組增至94人確診。南韓加緊追蹤曾到訪夜店的超過5,000名訪客，但至今仍未能聯絡其中3,000多人，有機會引起新一波疫情爆發。南韓政府表示會為這批夜店訪客安排匿名接受病毒檢測，更指訪客若隱瞞身份逃避檢測，或面臨200萬南韓圜的罰款。

【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片

【英國疫情】7月前冇得出街剪髮 髮廊、餐廳最快7月重開

京畿道龍仁市1名29歲男子月初曾到訪首爾梨泰院的3間夜店，於上周三（6日）確診新冠肺炎，其後出現夜店感染群組。

韓聯社報道，南韓中央防疫對策本部通報，首爾梨泰院夜店感染群組增至最少94人確診，其中59宗病例集中在首爾，令首爾累計增至 698人確診。

【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力

【兒童也抗疫】馬來西亞9歲女生 兩月縫130套醫護保護袍衣

首爾市長樸元淳表示，目前已取得曾於上月24日至5月6日到訪梨泰院夜店的5517名訪客名單，成功聯絡其中2405人，其餘3112人則未能成功聯絡。

樸元淳表示市政府已下令梨泰院夜店訪客必須接受病毒檢測，訪客如擔心身份洩露，可匿名進行檢測，僅需向當局提供電話號碼以供聯絡。

他更警告，如有人曾於該段時間到訪夜店但不進行檢測，一經發現，當局將對其處以200萬南韓圜（約港幣1.2萬元）的罰款。

【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？

【英國疫情】有條件解封 鼓勵民眾踩單車復工

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：鄭錦玲