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南韓梨泰院夜店群組94人確診 政府安排訪客匿名檢測

環球社會熱點 18:08 2020/05/11

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首爾梨泰院夜店感染群組增至94人確診，南韓政府表示會為這批夜店訪客安排匿名接受病毒檢測。

南韓新冠肺炎疫情再次升溫，首爾梨泰院夜店感染群組增至94人確診。南韓加緊追蹤曾到訪夜店的超過5,000名訪客，但至今仍未能聯絡其中3,000多人，有機會引起新一波疫情爆發。南韓政府表示會為這批夜店訪客安排匿名接受病毒檢測，更指訪客若隱瞞身份逃避檢測，或面臨200萬南韓圜的罰款。

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京畿道龍仁市1名29歲男子月初曾到訪首爾梨泰院的3間夜店，於上周三（6日）確診新冠肺炎，其後出現夜店感染群組。

韓聯社報道，南韓中央防疫對策本部通報，首爾梨泰院夜店感染群組增至最少94人確診，其中59宗病例集中在首爾，令首爾累計增至698人確診。

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首爾市長樸元淳表示，目前已取得曾於上月24日至5月6日到訪梨泰院夜店的5517名訪客名單，成功聯絡其中2405人，其餘3112人則未能成功聯絡。

樸元淳表示市政府已下令梨泰院夜店訪客必須接受病毒檢測，訪客如擔心身份洩露，可匿名進行檢測，僅需向當局提供電話號碼以供聯絡。

他更警告，如有人曾於該段時間到訪夜店但不進行檢測，一經發現，當局將對其處以200萬南韓圜（約港幣1.2萬元）的罰款。

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責任編輯：鄭錦玲

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