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【資金流向】北水轉向沽16億港股 1年來單日最勁

金融經濟 18:03 2020/05/11

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今日港股大升近400點，市場氣氛轉佳。不過港股通罕地錄得淨流出16.4億元，為北水連續10日淨流入港股後首次錄得淨流出。

單日16.4億元淨流出的規模亦較大，為2019年5月9日以來最大單日淨流出。

 

 

北水續流出騰訊 4日累沽50億

股份方面，盡管騰訊 （00700） 業績前造好，今日勁升4%，惟北水沽售騰訊的趨勢未停。今日騰訊錄得18億元北水淨出，為2018年8月2日以來最大單日北水淨出。自從港股通在內地五一黃金周長假後，於5月6日重啟，北水已連續4日狠沽騰訊，累計售賣近50億元。

今日以來，北水持續流入騰訊，由1月至4月，累計淨流入約323億元。騰訊今年股價亦走強，今年以來升16%，跑贏大市，北水亦先行售騰訊獲利。

今日科技股美團 （03690） 及金山軟件 （03888） 亦流出2億及1億元。融創 （01918） 及中移動 （00941） 亦錄得逾億元淨流出。

另外，滙豐今日再獲北水追捧，錄得近4億元淨流入。小米 （01810） 受惠手機銷情，近日股價轉強，北水亦追入小米，今日錄得2億元淨流入。

 


相關文章：【資金流向】北水續流出騰訊 3日連沽逾30億

責任編輯：錢家鋒

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