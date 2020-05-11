【N號房】創辦人godgod被捕 曾揚言一落網自動公開影片

▲ 【N號房】創辦人godgod 被捕 曾揚言一落網自動公開影片

南韓「N號房」事件引起各界關注，有不法分子強迫女性拍攝不雅照片或影片，並將這些不雅影片上傳至Telegram「N號房」聊天群組，群組會員多達26萬人。「N號房」創辦人「godgod」被捕，此前「godgod」曾揚言自己若被捕，「N號房」內傳閱的不雅影片將會公開。

韓聯社報道指，慶北警察廳日前拘留了一名24歲的男子。報道指，該男子其後承認自己就是「godgod」，警方決定將其拘捕。

此前，「godgod」曾揚言自己不會被捕，又指若自己不幸落網，「N號房」內傳閱的不雅影片將會自動公開。

【N號房】鄭容和、惠利亦聯署 N號房事件為何惹公憤？

南韓媒體報道指，「N號房」事件發生在2018年12月開始，當時僅為高三的「godgod」以拐騙的方法，獲取曾拍攝過裸照及性器官照片的女生的個人資料，從而威脅對方做出包括上傳不雅照片或影片、自殘等性虐待行為。

「godgod」在收集到各種不雅照片或影片後，就在編號1至8號的telegram聊天群組散播。他會在先在「1號房」放「預覽圖」，要看更多必須付錢才能到「2號房」，房間等級愈高，看到的影片則愈殘忍。

報道指，「N號房」聊天群組會員多達26萬人，估計每100個南韓男性中，就有至少1人與「N號房」有關。

責任編輯：楊心悅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品