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【科技抗疫】新加坡公園採用巡邏機械狗　呼籲市民保持社交距離

科技 18:40 2020/05/11

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新加坡政府近日在公園部署一隻巡邏機械狗，可遠程控制，提醒市民在新冠肺炎爆發期間應保持距離。

新加坡新冠肺炎疫情嚴峻，單日再新增876宗確診，累計已超過2.3萬宗。為防止疫情持續擴散，新加坡政府近日在公園部署一隻巡邏機械狗，可遠程控制，提醒市民在新冠肺炎爆發期間應保持距離。

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新加坡國家公園管理局日前宣布，波士頓動力公司所製造的機器狗Spots將在碧山宏茂橋公園投入服務，透過喇叭廣播提醒民眾保持社交距離，以及利用Spots身上的攝影機，計算當地公園的人潮聚集程度。當局指，Spots能助減少公園巡邏所需的人力，亦能減低工作人員與遊客之間的身體接觸，降低接觸及擴散病毒的風險。

機器狗Spots設置喇叭及攝影機，呼籲民眾保持社交距離，以及計算當地公園的人潮聚集程度。（法新社資料圖片）

由於是次涉及利用攝錄機計算人潮，引起公眾對私隱問題的疑慮，國家公園管理局強調，該攝影鏡頭只會用作計算人流，不會追蹤或識別市民任何個人資訊，亦不會用來收集個人情報。

據了解，Spots由本月8日起開始試驗，為期2周，主要在高峰時間由國家公園管理局人員陪同下出動。若試驗結果成功，當局亦將會考慮讓Spots在高峰時間出場。

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責任編輯：曾曉汶

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