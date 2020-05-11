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南韓「N號房」事件24歲主腦GODGOD 被捕　曾表示「因為有趣才這麼做」

環球政經 17:54 2020/05/11

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南韓的「N號房」事件引來國際間的激烈討論，更有不少人認爲事件充分表現了人性的黑暗面，完全違反了道德界線。南韓警方於日前拘捕最早創立「N號房」、24歲網名為「GODGOD」的嫌疑犯，他曾揚言是「因為有趣才這麼做」，更有信心自己不會被捕。

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GODGOD 為「N號房」群組的始創人，涉嫌詐騙或誘拐少女為性奴，並拍下影片，於Telegram群組分享。另一關鍵人物「博士」趙如彬上月被捕，他的「博士房」同樣引起公眾嘩然，涉嫌以非法手段取得女性個人資料，以及強迫受害女性拍攝性剝削影片。

相關文章：南韓再爆邪教集體感染　3月初辦大型集會釀28人確診

「N號房」興起之後，還有同類聊天室模仿「N號房」的營運形式，同樣用誘拐少女為性奴手法，拍下短片並以分級收費會員制度招募會員，從中獲利，而這些疑都逐一落網。

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撰文 : 歐高榮

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