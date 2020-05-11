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【恒指季檢】阿里晉身藍籌又要再等一會　因為...

股樓投資 18:36 2020/05/11

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恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司。恒指公司最新宣布，將於5月18日（星期一）宣布諮詢總結。由於恒指公司於本周五（15日）公布恒指、國指季檢結果，意味即使諮詢總結放行，目前港股中市值最大的阿里巴巴 （09988） ，以及其他高市值的同股不同權的股份，如美團點評 （03690） 和小米 （01810） 等，最快亦要待下季季檢後，才有望納入恒指。

自港交所 （00388） 2018年改革新股制度，小米、美團點評在香港以同股不同權架構上市，小米最新市值2,766億元，美團點評市值更達6,392億元，高於大部分現有藍籌股。現時恒指成分股中最低市值的瑞聲科技 （02018），市值僅480億元。 

相關文章：【iMoney港股分析】【滙豐恒生翻版？】阿里健康市值破2000億　有望和阿里巴巴齊入恒指

有同股不同權架構的阿里巴巴就於去年在港第二上市，公司市值最新達4.26萬億元，為港股市值最大公司，規模足以快速納入恒指，但礙於恒指公司只限同股同權股份或房託基金（REIT）納入恒指、國指，現有規則下阿里巴巴無緣染藍。

相關文章：【iMoney Cafe】恒指下周又季檢 邊幾隻有得炒染藍？

撰文 : 投資組

第二上市 同股不同權 恒生指數 藍籌股 恒生中國企業指數 基金 香港股票

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