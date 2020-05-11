恒指道指「叮噹馬頭」 港股有望再超前？

港股近日轉強，正追趕美股的強勢。目前港股恒指與美道指的點數又「叮噹馬頭」，港股近日強勢，恒指是否可走強，點數再超前道指。

道指上周五急升逾400點後，收報24331點，而周一港股急彈，恒指升近400點，收報24602點，又再超前道指。

港股「五窮月不窮」 收復5月失地

踏入5月後，憂中美貿易戰再升溫，港股於上周一曾單日挫逾千點，不過近日氣氛改善，港股逐步攀升，受強勢股騰訊 （00700） 等帶領，港股幾乎收復了5月份的失地，令「五窮月不窮」，並有望再上。

在過去一年，恒指與道指的點數「叮噹馬頭」，於去年8月起，本地社會運動對股市的影響浮現，恒指急跌，令恒指點數普遍低於道指。到今年3月，美股受累疫情拖累，道指重挫普步入技術熊市，令道指低於恒指。到近日反彈後，兩隻指數再接近。

20年來 恒指點數普遍高於道指

現時憧憬環球央行放水，加上疫情受控，市場氣氛轉佳，港股能否跑出，點數再超前道指？盡管過去一年恒指及道指點數接近，但如拉長20年時間，恒指普遍高道指。其中相差最大的是於2007年底，當時恒指曾升穿30,000點，而道指則不足14,000點，即恒指曾高於道指逾16,000點。

在早年，但凡恒指與道指點數接近，維持的時間較短，而其後恒指即會抽升，令兩指數之間的差距再拉闊。今次由重磅股騰訊帶領，恒指或可再點數超前道指。

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK