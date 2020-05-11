  • 31°C
香港時間 : 2020511日 (一) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】中國車市V彈　堅定流！？

股樓投資 17:06 2020/05/11

分享：

最近不約而同有消息指，中國車市出現強勁反彈，消息又主要出自外國高管之口，似乎多了幾分說服力。例如，寶馬（BMW）大中華區總裁兼首席執行官高樂（Jochen Goller）稱中國經濟開始改善，汽車行業呈V型復甦趨勢，其中3月銷售已回復至往時的50%至60%水平。同時，大眾汽車（Volkswagen AG）銷售總監斯塔克曼（Juergen Stackmann）表示，4月中國銷售基本已恢復至危機前的水平。

根據全國乘聯會（CPCA）數據，4月汽車銷售確實比3月有顯著復甦，銷售達142.9萬輛，按年僅跌5.6%，但比起3月則反彈36.6%。以車型計，運動型多用途車（SUV）售出66.1萬輛，按年、按月分別上升2.2%及37.6%；轎車按年跌9.4%至69.3萬輛，但按月回升39.3%；表現最差是多功能休旅車（MPV）按年下跌26.4%至7.5萬輛，按月輕微反彈9.9%。

以車企計，一汽大眾、上汽通用、長安汽車的銷量增幅最多，至於在港有上市的車企，吉利汽車（00175）表現略佳，銷量按年有4.4%增長；長城汽車（02333）下跌3.3%，另東風集團（00489）和廣汽集團（02238）旗下車廠表現遜色，廣汽本田的銷量按年跌11.2%至5.8萬輛。

事實上，目前國內只有個別省市推出不同形式的刺激措施，如深圳政府發放可抵銷車價的優惠券；廣州給予買車補貼；北京則有以舊換新的補助，始終未見全國性的補貼政策。換言之，未來汽車銷售反彈能否進一步擴大，須視乎更大規模的補貼政策會否出台。

有市場人士也預期，即使未來幾個月中國車市復甦，不代表所有車企都能得益，預料外國車企的銷售情況會優於本土車企，主要因本土品牌的目標客戶較受新冠疫情打擊，影響其消費力。初步看4月數字，的確一汽大眾和上汽通用的銷量增幅比較突出。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

相關文章

杭州放寬限購　車股繼續升
2020/03/25
杭州放寬限購　車股繼續升
業績期最後衝刺　美團比亞迪守尾門
2020/03/29
業績期最後衝刺　美團比亞迪守尾門
【瑞幸造假門】傳有意收購神州租車　吉利霸氣回應：沒興趣
2020/04/13
【瑞幸造假門】傳有意收購神州租車　吉利霸氣回應：沒興趣
【港股追蹤】吉利推防新冠病毒汽車　稱有如為汽車戴上一個N95口罩
2020/04/17
【港股追蹤】吉利推防新冠病毒汽車　稱有如為汽車戴上一個N95口罩
【碩話你知】疫情舒緩下 有哪些抗逆板塊？
2020/05/08
【碩話你知】疫情舒緩下 有哪些抗逆板塊？
東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 汽車 香港股票

上一篇文章

港府擬向海洋公園撥款削半　否則有機會於下月面臨倒閉

下一篇文章

【新冠肺炎】墨西哥「出租棺材」　助貧困戶減殯葬開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【星級理財】莊端兒沽清物業　趁人氣高轉搞生意
【星級理財】莊端兒沽清物業　趁人氣高轉搞生意
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
「樓市長勝將軍」美聯布少明買樓多年未輸過　向大家推介呢個心水屋苑
【新共產主義？】每周多領$4,660救濟金　美國人失業賺得多過就業
【新共產主義？】每周多領$4,660救濟金　美國人失業賺得多過就業