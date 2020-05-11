【宏觀中國】中國車市V彈　堅定流！？

最近不約而同有消息指，中國車市出現強勁反彈，消息又主要出自外國高管之口，似乎多了幾分說服力。例如，寶馬（BMW）大中華區總裁兼首席執行官高樂（Jochen Goller）稱中國經濟開始改善，汽車行業呈V型復甦趨勢，其中3月銷售已回復至往時的50%至60%水平。同時，大眾汽車（Volkswagen AG）銷售總監斯塔克曼（Juergen Stackmann）表示，4月中國銷售基本已恢復至危機前的水平。

根據全國乘聯會（CPCA）數據，4月汽車銷售確實比3月有顯著復甦，銷售達142.9萬輛，按年僅跌5.6%，但比起3月則反彈36.6%。以車型計，運動型多用途車（SUV）售出66.1萬輛，按年、按月分別上升2.2%及37.6%；轎車按年跌9.4%至69.3萬輛，但按月回升39.3%；表現最差是多功能休旅車（MPV）按年下跌26.4%至7.5萬輛，按月輕微反彈9.9%。

以車企計，一汽大眾、上汽通用、長安汽車的銷量增幅最多，至於在港有上市的車企，吉利汽車（00175）表現略佳，銷量按年有4.4%增長；長城汽車（02333）下跌3.3%，另東風集團（00489）和廣汽集團（02238）旗下車廠表現遜色，廣汽本田的銷量按年跌11.2%至5.8萬輛。

事實上，目前國內只有個別省市推出不同形式的刺激措施，如深圳政府發放可抵銷車價的優惠券；廣州給予買車補貼；北京則有以舊換新的補助，始終未見全國性的補貼政策。換言之，未來汽車銷售反彈能否進一步擴大，須視乎更大規模的補貼政策會否出台。

有市場人士也預期，即使未來幾個月中國車市復甦，不代表所有車企都能得益，預料外國車企的銷售情況會優於本土車企，主要因本土品牌的目標客戶較受新冠疫情打擊，影響其消費力。初步看4月數字，的確一汽大眾和上汽通用的銷量增幅比較突出。

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