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【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？

環球社會熱點 17:00 2020/05/11

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【歐洲足球】英超幾時有得睇？能到現場睇波嗎？

英國疫情持續之際，各界關注英超會否如德甲或德乙一樣復賽。英國首相約翰遜（Boris Johnson）發表有關解封的電視講話中，未有明確提及英超的復賽安排。面對歐洲足協提出的5月25日期限，英超賽會需盡快決定會否復賽，以及復賽安排。

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  • 約翰遜電視講話講了甚麼？

約翰遜指，英國必須達成5項要求，才能考慮完全解封，包括確認醫療系統有足夠的負荷能力、每日死亡人數持續下跌、感染率下跌、檢測能力與個人保護裝備符合需求，以及沒有引發第二波疫情的風險。

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  • 如何影響英格蘭足球比賽？

約翰遜的說話對英超目前正在準備的計劃沒有太大影響。英超賽會早前提出「Project Restart」，旨在7月底前完成今季所有英超賽事。

約翰遜在電視講話中提及，那些不能在家工作的人應該開始復工，此可以是包括足球比賽。約翰遜又暗示之後會提供一些工作安全指引。

歐洲足協規定各聯賽賽會需在5月25日前，通知他們有關復賽的計劃。歐洲足協曾經表示，希望8月初重啟兩大歐洲賽事，繼而8月26日舉行歐霸決賽，8月29日再踢歐聯決賽。

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  • 甚麼是「Project Restart」？

《每日鏡報》報道指，英超賽會名為「Project Restart」的復賽計劃如下：

●《電訊報》指，5月中起分階段恢復訓練

● 5月底開始全面訓練

● 6月初起恢復比賽

● 至於比賽當天需採取的措施，需與政府持續溝通

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  • 那些已確診的球員怎麼辦？

白禮頓早前宣布，隊中有3名球員確診新型肺炎。除了白禮頓外，其他在聯賽榜排末等的5隊球隊都有表明過想腰斬賽季的意願。

最近的球員病毒測試結果反映，球隊對安全的擔憂是正確的。可以想像的是，在復賽後只有一名球員確診，整個比賽都需要取消。

此風險是確實存在。德乙榜尾球隊特雷斯登（Dynamo Dresden）周末傳出有2名球員確診，需要全隊隔離，將要缺席頭3輪復賽。

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  • 倘復賽，球迷能否到現場觀看比賽？

這不太可能會發生。在英國3月在卓特咸舉行音樂節，造成大批民眾染疫的事件發生後，令人憂慮會增加感染新冠肺炎病毒的機會。

最近有一項研究表明，長時間暴露於空曠地區是一件危險的事情。不過，在露天參加兩個小時的足球比賽，可能不會帶來太大的風險。反而，進入辦公室或另一個狹窄的工作場所才更危險。

另一項需要考慮的因素是，國民保健服務（NHS）的個人防護裝備（PPE）供應也很有限，如果第二波疫情比第一波更嚴重，呼吸機的數量會不足以應付。

責任編輯：楊心悅

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