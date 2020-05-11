內地4月新增貸款1.7萬億　高過預期

人民銀行公布，4月新增貸款1.7萬億元(人民幣，下同)，按年增6,818億元，較市場預期1.4萬億元為高。廣義貨幣供應量（M2）按年增長11.1%，高於預期增10.2%，創近3年半新高。人民幣新增貸款中，住戶部門貸款增加6669億元，其中，短期貸款增加2280億元，中長期貸款增加4389億元；非金融企業及機關團體貸款增加404億元。

截至4月底，人民幣貸款餘額161.91萬億元，按年增長13.1%，增速較上月末高0.4個百分點，較上年同期低0.4個百分點。

此外，人民銀行公布，4月廣義貨幣（M2）餘額209.35萬億元（人民幣，下同），按年增長11.1%，高於預期增10.3%，增速分別比上月末和上年同期高1個和2.6個百分點。狹義貨幣（M1）餘額57.02萬億元，按年增長5.5%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和2.6個百分點。流通中貨幣（M0）餘額8.15萬億元，按年增長10.2%。當月淨回籠現金1,537億元。

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