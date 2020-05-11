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【WVR染藍】同股不同權、第二上市入恒指國指　5月18日揭曉

金融經濟 16:59 2020/05/11

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恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司。恒指公司最新宣布，將於5月18日（星期一）宣布諮詢總結。由於恒指公司於本周五（15日）公布恒指、國指季檢結果，意味即使諮詢總結放行，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） ，最快於下季季檢才有望納入恒指。

自港交所 （00388） 2018年改革新股制度，小米、美團點評在香港以同股不同權架構上市，小米最新市值2766億元，美團點評市值更達6392億元。

有同股不同權架構的阿里巴巴就於去年在港第二上市，公司市值最新達4.26萬億元，為港股市值最大公司，規模足以快速納入恒指，但礙於恒指公司只限同股同權股份或房託基金（REIT）納入恒指、國指，現有規則下阿里巴巴無緣染藍。

據恒指公司諮詢文件，是次諮詢檢討包括五議題，包括：

1） 恒生指數的定位
2） 同股不同權公司應否被納入恒生指數的選股範疇
3） 第二上市公司應否被納入恒生指數的選股範疇
4） 恒生指數中金融行業比重的情況
5） 恒生中國企業指數的相關事宜

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【經人評論】恒指醞釀15年間最重大改革　豈止諮詢納阿里美團小米

恒指公司今發出應否納入同股不同權及第二上市公司諮詢文件

記者：麥德銘

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生中國企業指數 恒生指數 第二上市 同股不同權 美團點評 阿里巴巴

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